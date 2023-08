Κόσμος

Ρωσία: ο Πούτιν δεν θα παραστεί στην κηδεία του Πριγκόζιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κατάφωρο ψέμα" ο ισχυρισμός ορισμένων δυτικών πολιτικών και σχολιαστών ότι ο Πούτιν διέταξε τη δολοφονία Πριγκόζιν ως εκδίκηση.

-

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να παραστεί στην κηδεία του επικεφαλής της μισθοφορικής εταιρείας Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη συντριβή του αεροπλάνου στο οποίο επέβαινε την περασμένη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε δύο μήνες αφότου ο Πριγκόζιν και οι μισθοφόροι του επιχείρησαν ανεπιτυχώς να ανατρέψουν τον Πούτιν αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του Ροστόφ, στη νότια Ρωσία και προελαύνοντας προς τη Μόσχα προτού υποχωρήσουν 200 χιλιόμετρα πριν από την πρωτεύουσα.

"Η παρουσία του προέδρου δεν προβλέπεται", είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους ερωτηθείς αν ο Πούτιν θα παρευρεθεί στην κηδεία.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, το Κρεμλίνο δεν διαθέτει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κηδεία και οι διευθετήσεις για την τέλεσή της αφορούν την οικογένεια του Πριγκόζιν.

Την Κυριακή, ερευνητές κατέληξαν ότι από τις εξετάσεις γενετικού υλικού προέκυψε ότι ο Πριγκόζιν είναι ένα από τα δέκα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος.

Το Κρεμλίνο απέρριψε ως "κατάφωρο ψέμα" τον ισχυρισμό ορισμένων δυτικών πολιτικών και σχολιαστών ότι ο Πούτιν διέταξε τη δολοφονία Πριγκόζιν ως εκδίκηση.

Ο Πεσκόφ, στην τηλεδιάσκεψη με τους δημοσιογράφους, σχολίασε επίσης και την πρόσφατη αποτυχία του ρωσικού διαστημοπλοίου Luna-25 να προσεληνωθεί λέγοντας ότι "δεν ήταν κάτι φοβερό" και ότι το βασικό είναι να συνεχιστεί το ρωσικό πρόγραμμα εξερεύνησης του διαστήματος.

"Αυτός δεν είναι λόγος απελπισίας, ούτε για να τραβάμε τα μαλλιά μας. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για να αναλύουμε τις αιτίες (της αποτυχίας) και να τις αποκλείσουμε την επόμενη φορά. Το βασικό είναι να μην σταματήσουμε. Τα σχέδιά μας είναι αρκετά φιλόδοξα και θα υλοποιηθούν περαιτέρω", πρόσθεσε.

Το ρωσικό διαστημόπλοιο Luna-25 --η πρώτη ρωσική σεληνιακή αποστολή από το 1976-- συνετρίβη στη Σελήνη έπειτα από περιστροφή σε ανεξέλεγκτη τροχιά στις 19 Αυγούστου, κάτι το οποίο στον υπόλοιπο κόσμο χαρακτηρίστηκε σοβαρό πλήγμα για το ρωσικό διαστημικό πρόγραμμα. Λίγες ημέρες αργότερα, ινδικό διαστημόπλοιο προσεληνώθηκε επιτυχώς.

Στο μεταξύ, το Κρεμλίνο χαρακτήρισε "ευχάριστα" τα σχόλια που έκανε ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος κάλεσε τους νεαρούς Ρώσους να θυμηθούν την ιστορία τους λέγοντας ότι το ρωσικό κράτος έχει πλούσια κληρονομιά και είναι καλό ότι ο πάπας γνωρίζει ιστορία.

Από την πλευρά του, το Βατικανό ανακοίνωσε σήμερα ότι ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας δεν είχε πρόθεση να εξυμνήσει τον παρελθόντα ρωσικό επεκτατισμό, αναφερόμενο στην ομιλία του πάπα την περασμένη εβδομάδα σε νεαρούς Ρώσους, η οποία έχει δεχτεί πυρά εντός της Ουκρανίας.

"Ο πάπας είχε στόχο να ενθαρρύνει νέους ανθρώπους να διατηρήσουν και να προωθήσουν ό,τι θετικό υπάρχει στη μεγάλη ρωσική πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά και όχι φυσικά να εξυμνήσει την επεκτατική λογική και προσωπικότητες της κυβέρνησης που αναφέρθηκαν για να επισημανθούν κάποιες ιστορικές περίοδοι αναφοράς", ανέφερε το Βατικανό σε ανακοίνωσή του.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεταναστευτικό – Έβρος: Ελεύθεροι οι αιχμάλωτοι του τρέιλερ

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία

Φωτιές - Βελόπουλος: η πυρκαγιά στον Έβρο “βολεύει” τους Τούρκους (βίντεο)