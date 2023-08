Πολιτική

Σπαρτιάτες - Βουλευτές: Ο Στίγκας μιλά για τακτικές μαφιόζων, γιατί τις εφαρμόζει ο ίδιος!

Για εξωθεσμικά κέντρα που ελέγχουν τους βουλευτές των Σπαρτιατών, έκανε λόγο ο Πρόεδρος του κόμματος, μετά την απουσία όλων απο την Ολομέλεια της Βουλής.

Επίθεση στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός του οι οποίοι επέλεξαν να αφήσουν τα έδρανα των Σπαρτιατών άδεια εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος των Σπαρτιατών, Βασίλης Στίγκας.

«Οι κύριοι που λείπουν», είπε, «είναι καθοδηγούμενοι και ποδηγετούμενοι από ξένα κέντρα, εξωκοινοβουλευτικά, το λέω με το θάρρος της γνώμης μου που είχα πάντως ως Έλληνας πολίτης. Τα ξένα κέντρα αυτά παραπέμπουν σε Greek μαφία ή και Δον Κορλεόνε, που λένε τι θα κάνουν και πως θα το κάνουν».

Η απάντηση των βουλευτών ήταν άμεση και σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως:

"Όποιος αναφέρεται σε τακτικές μαφιόζων είναι γιατί τις γνωρίζει και τις εφαρμόζει ο ίδιος. Η σημερινή παράσταση Στίγκα στην Ολομέλεια της Βουλής, είχε σκηνοθετηθεί από την κυβέρνηση, τον οποίο χρησιμοποίησε ως πιόνι. Οι αισχρές και συκοφαντικές δηλώσεις του σε βάρος εκλεγμένων βουλευτών, προσβάλλουν πρωτίστως τους 250.000 ψηφοφόρους μας πού είναι οι μόνοι στους οποίους λογοδοτούμε.

Γιατί φοβάται το συνέδριο του κόμματος και τις ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες ο Στιγκας;

Γιατί γνωρίζει ότι είναι ο μόνος που έχει λειτουργήσει και λειτουργεί εξωθεσμικά και παράνομα, παραβιάζοντας το καταστατικό, μη στελεχώνοντας όργανα άσκησης ελέγχου του και παρακωλύοντας το άνοιγμα του κόμματος στη βάση που το έφερε στη Βουλή. Η κοινοβουλευτική ομάδα ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ανοίγει το κόμμα στην κοινωνία, με περιοδείες και προσυνεδριακές συνδιασκέψεις μας σε όλη την επικράτεια για μία ισχυρή αντιπολίτευση, μέσα στη βουλή και σε όλη την Ελλάδα.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΠΙΩΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΕΡΒΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ"

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα εντύπωση προκάλεσε η εικόνα στα έδρανα των «Σπαρτιατών» στην Βουλή κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση για τις φωτιές, με το Βασίλη Στίγκα να είναι μόνος του. Ο Χαράλαμπος Κατσιβαρδάς, βουλευτής των Σπαρτιατών, δήλωσε πως ήταν επιλογή τους να τον αφήσουν μόνο του στα έδρανα. Ο Πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του κ. Στίγκα είπε: «Απ’ ότι κατάλαβα από τα όσα είπατε εκπέμψατε το κύκνειο άσμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματός σας και περιμένω εγγράφως μια τέτοια διατύπωση αυτής της εξελίξεως για να εκδοθεί και η απαραίτητη ληξιαρχική πράξη».

