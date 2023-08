Αθλητικά

Μουντομπάσκετ - Ιτούδης στον ΑΝΤ1: Θα υπερβάλλουμε εαυτόν με την Λιθουανία (βίντεο)

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1. Τι ανέφερε για το αναμενόμενο παιχνίδι με την Λιθουανία.

Η Εθνική κατάφερε να προκριθεί στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ρεκόρ 2-1 από τον Γ΄ όμιλο, όμως ενώ έχει να δώσει δύο αγώνες στον Ι΄ όμιλο που διαμορφώθηκε στη 2η φάση, με Η.Π.Α., Λιθουανία και Μαυροβούνιο, η πρώτη αναμέτρηση μοιάζει με… «νοκ-άουτ» παιχνίδι.

Οι παίκτες του κόουτς Δημήτρη Ιτούδη αντιμετωπίζουν την Παρασκευή (1/9) στις 15.40 τη Λιθουανία, δίχως περιθώρια για απώλειες, αν θέλουν να διεκδικήσουν την παρουσία τους και στα προημιτελικά. Σε αυτά τα τέσσερα νέα γκρουπ που διαμορφώθηκαν, οι ομάδες θα δώσουν από δύο αγώνες, με τις αντίστοιχες ομάδες του άλλου γκρουπ με το οποίο διασταυρώνονται.

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και ανέφερε πως "θα αντιμετωπίσουμε αρκετά δύσκολες καταστάσεις, όμως το θέμα είναι να δημιουργήσουμε και σε εκείνους προβληματισμούς" ενώ τόνισε πως "η Λιθουανία έχει φοβερή άμυνα είναι κυρίαρχη στον αέρα και για αυτό εμείς θα υπερβάλλουμε εαυτόν στο παιχνίδι μαζί τους"





