Αθλητικά

NBA - Μπακς: Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο υπέγραψε στα “ελάφια”

Τρία μέλη της οικογένειας του “Greek Freak” θα αγωνίζονται ταυτόχρονα στους Μιλγουόκι Μπακς.

Η παρουσία των Αντετοκούνμπο στους Μπακς αυξήθηκε κατά ένα μέλος, αφού σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Μάικλ Σότο (USA Today, Hoops Hype) στο Μιλγουόκι υπέγραψε (και) ο 22χρονος φόργουορντ Άλεξ Αντετοκούνμπο, που θα πλαισιώσει τα αδέλφια του, Γιάννη και Θανάση.

Ο Θανάσης, που είναι μέλος της Εθνικής ομάδας στο Μουντομπάσκετ της Άπω Ανατολής, είχε ανανεώσει τη συνεργασία του με τα «ελάφια» πριν από μερικές εβδομάδες.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Άλεξ Αντετοκούνμπο αγωνίστηκε στη θυγατρική ομάδα του Μιλγουόκι, Ουισκόνσιν Χερντ (G-League), μετρώντας 32 εμφανίσεις και μέσο όρο 5,8 πόντους και 3,1 ριμπάουντ παίζοντας για 22' 30''.

