Αθλητικά

Μπουντομπάσκετ - Ελλάδα: Αυλαία με στόχο την νίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νίκη γοήτρου στο φινάλε θέλει η “επίσημη αγαπημένη”, καθώς το όνειρο για πρόκριση στην επόμενη φάση έγινε εφιάλτης από την Λιθουανία.

-

Το... μακρινό ταξίδι της εθνικής, στη Μανίλα, και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ολοκληρώνεται την Κυριακή (3/8), όταν στις 11:40 αντιμετωπίζει το Μαυροβούνιο, για τη 2η αγωνιστική της φάσης των «16», στον 10ο όμιλο. Ένα ματς που δεν έχει καμία βαθμολογική σημασία για την «επίσημη αγαπημένη», δεν έχει και για το Μαυροβούνιο. Η ήττα από τη Λιθουανία την Παρασκευή (1/9), μετά το κακό β΄ μέρος των παικτών του Δημήτρη Ιτούδη που δέχτηκαν 16 τρίποντα σε αυτό το διάστημα από τους παίκτες του Κάζις Μακσβίτις, έθεσε εκτός των πρώτων δύο θέσεων του 10ου ομίλου την Ελλάδα.

ΗΠΑ και Λιθουανία είναι οι δύο ομάδες που προκρίθηκαν στα νοκ άουτ ματς των προημιτελικών από τον όμιλο της εθνικής στο "Top-16" και ο μεταξύ τους αγώνας στις 15:40 θα κρίνει ποια ομάδα εκ των δύο θα είναι πρώτη και ποια δεύτερη, αφού αμφότερες είναι αήττητες, με 4-0, μέχρι στιγμής στι διοργάνωση. Όσον αφορά στην εθνική Ελλάδας, θέλει να νικήσει με θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο Μαυροβούνιο (2-2 μέχρι στιγμής), για να κλείσει τη διοργάνωση με 3 νίκες - 2 ήττες.

Το Μαυροβούνιο πάντως δεν αποτελεί εύκολο αντίπαλο για την εθνική. Από τις ΗΠΑ, οι παίκτες του Μπόσκο Ράντοβιτς ηττήθηκαν με την πιο μικρή διαφορά που έχει ηττηθεί ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, δηλαδή με διαφορά 12 πόντων (85-73). Ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς Νίκολα Βούτσεβιτς είναι το «βαρύ πυροβολικό» του Μαυροβουνίου, με τον Γιώργο Παπαγιάννη να πρέπει να πιάσει υψηλή απόδοσή του απέναντί του, για να έχει ελπίδες η εθνική να ολοκληρώσει με θετικό πρόσημο νικών την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κάτι που δεν έκανε ο εξαιρετικός μέχρι το ματς με τη Λιθουανία Γιώργος Παπαγιάννης απέναντι στον ΝΒΑερ των Λιθουανών, Γιόνας Βαλαντσιούνας, με αποτέλεσμα η εθνική να ηττηθεί και να αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο Βούτσεβιτς έχει 20 πόντους, 9,3 ριμπάουντ μέσο όρο ανά αγώνα στη διοργάνωση! Στα γκαρντ, ο «νατουραλιζέ» Κέντρικ Πέρι της Μάλαγα έχει πραγματοποιήσει θετικές εμφανίσεις, με 13,5 πόντους και 5,5 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα. Οι Έλληνες διεθνείς θα εστιάσουν στην άμυνα και στους Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς, Μάρκο Σιμόνοβιτς και Νίκολα Ιβάνοβιτς.

Το Μαυροβούνιο είχε προκριθεί στη φάση των «16» ως 2ο του 4ου ομίλου της Α΄ φάσης, με 2 νίκες - 1 ήττα, πίσω από την πρώτη Λιθουανία. Στην πρεμιέρα, το Μαυροβούνιο νίκησε το Μεξικό με 91-71, ακολούθησε η νίκη του επί της Αιγύπτου με 89-74, για να ηττηθεί στην 3η και τελευταία αγωνιστική 91-71 από τη Λιθουανία.

Αυτή η εθνική Ελλάδας των πολλών απουσιών, ανάμεσα στις οποίες η... ηχηρή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και των πολλών νέων προσώπων ταξίδεψε στις Φιλιππίνες γνωρίζοντας πως οι πιθανότητες δεν ήταν με το μέρος της. Ο βασικός στόχος ήταν η πρόκριση στην οκτάδα, αλλά ο τραυματισμός του Ντίνου Μήτογλου στο μικρό δάχτυλο του χεριού στις Φιλιππίνες, πριν από το εναρκτήριο τζάμπολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου... άλλαξε τις ισορροπίες και τις προσδοκίες.

Οι Έλληνες διεθνείς, όσοι ήταν εκεί στη Μανίλα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, κατάφεραν να νικήσουν Ιορδανία και Νέα Ζηλανδία (ηττήθηκαν μόνο από τις ΗΠΑ) στην Α΄ φάση, να προκριθούν στις «16» και να προηγηθούν ακόμη και με +8 απέναντι στη Λιθουανία στο α΄ μέρος (με 21 πόντους του Τόμας Ουόκαπ και 17 του Γιαννούλη Λαρεντζάκη), αλλά στο β΄ μέρος... έμειναν από ενέργεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Σολτς: Τραυματίστηκε ο Καγκελάριος της Γερμανίας

Κτηματολόγιο: Επέκταση στην ηλεκτρονική έκδοση αριθμού προτεραιότητας

Καιρός: βοριάδες και τοπικές βροχές την Κυριακή