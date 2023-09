Αθλητικά

Iτούδης: Έχω συμβόλαιο μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες - Χαρά μου να βοηθώ την Εθνική από κάθε πόστο

Τι είπε ο Δημήτρης Ιτούδης μετά την ήττα της Ελλάδας από το Μαυροβούνιο για το μέλλον του στον πάγκο της Εθνικής.

Η Ελλάδα πάλεψε στον αδιάφορο βαθμολογικά αγώνα κόντρα στο Μαυροβούνιο, γνωρίζοντας όμως τελικά την ήττα με 73-69, η οποία την έφερε στη 15η θέση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Μετά το τέλος των υποχρεώσεων της Εθνικής στη διοργάνωση, ένα από τα ερωτηματικά που κυριαρχούν είναι αυτό της επόμενης μέρας, και κυρίως του μέλλοντος του Δημήτρη Ιτούδη στον πάγκο της ομάδας. Ο Έλληνας τεχνικός δεν κατόρθωσε να οδηγήσει τη «γαλανόλευκη» στο βήμα παραπάνω, ωστόσο-ειδικά φέτος-οι δικαιολογίες είναι πολλές και βάσιμες.

Ερωτηθείς στη μικτή ζώνη για τις προθέσεις του όσον αφορά την παραμονή στον πάγκο της Ελλάδας, ο Ιτούδης ήταν ξεκάθαρος στο ότι είναι νωρίς να γίνει αυτή η συζήτηση: «Μόλις τελείωσε το τουρνουά . Αφήστε πρώτα να καθίσουμε και να συζητήσουμε. Υπάρχει μία συνεργασία ως την Ολυμπιάδα. Εμένα είναι χαρά μου να βοηθώ και θα συνεχίσω να βοηθώ από οποιοδήποτε πόστο».

Στη συνέχεια, ο τεχνικός της Φενέρμπαχτσε ρωτήθηκε αν «γουστάρει» να καθοδηγεί την Εθνική ομάδα, δίνοντας μια σαφή απάντηση: «Με βλέπετε να μην το γουστάρω; Σήμερα ήρθα και είχα 37-38 πυρετό».

