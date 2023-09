Πολιτισμός

Κακοκαιρία “Daniel”: κατέρρευσε το ιστορικό γεφύρι της Σαρακίνας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέρος της γέφυρας κατέρρευσε από την φονική κακοκαιρία που πλήττει την χώρα.

-

Η κακοκαιρία "Daniel" που πλήττει τα τελευταία 24ωρα πολλές περιοχές της χώρας, προκάλεσε βιβλικές καταστροφές κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Από την φονική κακοκαιρία, επλήγη και το ιστορικό γεφύρι της Σαρακίνας στην Καλαμπάκα, το οποίο σύμφωνα με το kalabakacity.gr είχε αναστηλωθεί πρόσφατα.

Το Γεφύρι της Σαρακίνας βρίσκεται 1500 περίπου μέτρα μετά τον οικισμό της Σαρακίνας Τρικάλων και εξυπηρετεί ακόμα και σήμερα το επαρχιακό δίκτυο, Σαρακίνας – Διάβας. Γεφυρώνει τον ποταμό Πηνειό (Σαλαμπριά) και απέχει 8 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλαμπάκας και 21 χιλιόμετρα από τη πόλη των Τρίκαλων. Παλαιότερα εξυπηρετούσε την συγκοινωνία προς τα χωριά της περιοχής Ασπροποτάμου και την Ήπειρο.

Η μεγαλοπρέπεια της πολύτοξης γέφυρας σε συνδυασμό με τον παρακείμενο μεγάλο βράχο επιβάλλονται στον επισκέπτη. Η γέφυρα αποκαλείται και “Γεφύρι της Πέτρας” από τους Βλάχους της περιοχής Ασπροποτάμου.

Πηγή εικόνας: stagonnews

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 37 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

“Blue Horizon” – Δολοφονία Αντώνη: με έξι ώρες καθυστέρηση έφυγε το πλοίο λόγω διαμαρτυριών (εικόνες)

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)