Άγιος Παντελεήμονας - Έμφυλη βία: “Χαράκωσε” τη σύντροφό του

Το θύμα μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο. Ποια είναι η κατάστασης της υγείας της.

Επίθεση από τον σύντροφό της δέχθηκε μια γυναίκα την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο των Αθηνών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, στην οδό Αγίου Μελετίου, όταν Ρουμάνος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 44χρονη Αλβανίδα σύντροφο του, τραυματίζοντας την στην πλάτη, στο χέρι και στο πόδι.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό και σύλληψη του δράστη.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει, το ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα.

