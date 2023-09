Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel”: Διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε καίρια σημεία της Εθνικής Οδού.

-

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία, από το 400 χιλιόμετρο (όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας), έως το 471 χιλιόμετρο (όρια με Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μέχρι την εξομάλυνση των κυκλοφοριακών συνθηκών.

Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν τελικό προορισμό την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, καθώς και τα οχήματα οδικής βοήθειας και οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Τα υπόλοιπα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον ανισόπεδο κόμβο Κλειδίου Ημαθίας (474 χιλιόμετρο) του αυτοκινητόδρομου και μέσω της Εγνατίας Οδού θα κατευθύνονται προς Αθήνα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών της Τροχαίας.

Σε συνέχεια προηγούμενης (09-09-2023) ανακοίνωσής μας, ανακοινώνεται ότι, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων, διακόπτεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα:

από την χ/θ 261+280 (όρια νομού Μαγνησίας – νομού Φθιώτιδας) έως την χ/θ 321+580 (όρια νομού Μαγνησίας – νομού Λάρισας), εξαιρουμένων αυτών με προορισμό έως και την πόλη της Λάρισας &

από την χ/θ 348+106 (A/K Νίκαιας) έως την χ/θ 400+265 (όρια Δ.Α. Λάρισας με Δ.Α. Πιερίας).

Υπενθυμίζεται ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στον Αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, από την χ/θ 400+265 (όρια Δ.Α. Λάρισας με Δ.Α. Πιερίας) έως την χ/θ 348+106 (A/K Νίκαιας).

Ειδήσεις σήμερα:

ΔΥΠΑ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για το ειδικό εποχικό βοήθημα

Καιρός: Αίθριος με νεφώσεις το Σάββατο

Μαρόκο: Ισχυρός σεισμός με εκατοντάδες νεκρούς (εικόνες)