Κακοκαιρία “Daniel”: Παρατείνεται η προθεσμία παρουσίας των αναπληρωτών από και προς τις πληγείσες περιοχές

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας.

Με νέα διευκρινιστική ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει τους μετακινούμενους αναπληρωτές από και προς τις πληγείσες περιοχές ότι μπορούν να προσέλθουν στον χώρο εργασίας τους την επόμενη μέρα μετά την αποκατάσταση της πρόσβασης ή της συγκοινωνίας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

"Οι μετακινούμενοι αναπληρωτές από ή προς τις πληγείσες περιοχές, για τους οποίους κατ/εξαίρεση, λόγω των ειδικών συνθηκών που προέκυψαν από την κακοκαιρία, υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσέλευσης στις κατά περίπτωση Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρόσληψης, δύνανται να παρουσιαστούν επόμενη ημέρα, αμέσως μετά την αποκατάσταση της δυνατότητας πρόσβασης ή της συγκοινωνίας, όπως προβλέπεται με σχετική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκου Πιερρακάκη.

Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένοι προσωρινοί αναπληρωτές, εφόσον ακόμα δεν ανέλαβαν υπηρεσία, θα πρέπει μέχρι και τη Δευτέρα 11/9/2023 να αποστείλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης/ ΠΔΕ Πρόσληψης ηλεκτρονικό μήνυμα - δήλωση".

