Οικονομία

Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη - ΠΝΟ: Απεργία των ναυτικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΠΝΟ έχει αποφασίσει να στηριχθεί εμπράκτως από την Ομοσπονδία η οικογένεια του 36χρονου.

-

Εικοσιτετράωρη απεργία για αύριο Τετάρτη 14/09 από τις 00.01 τα ξημερώματα έως τις 23.59 μ.μ. πραγματοποιεί σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία με αφορμή τα αποτρόπαια γεγονότα στο πλοίο «Blue Horizon» που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο του 36χρονου επιβάτη Αντώνη Καρυώτη.

Η ΠΝΟ έχει αποφασίσει να στηριχθεί εμπράκτως από την Ομοσπονδία η οικογένεια του 36χρονου.

Σε ανακοίνωσή της έχει αναφέρει ότι το υγιές κομμάτι του ναυτεργατικού κόσμου που διαμαρτύρεται θέτει ως πρωταρχικό σκοπό και μέλημά του την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και δεν ταυτίζεται στο ελάχιστο με όσα αποτρόπαια συνέβησαν στο λιμάνι του Πειραιά.

Λούτσα: Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι έρευνες

Ιταλία – Λαμπεντούζα: Κατά κύματα…. φτάνουν στο νησί πρόσφυγες και μετανάστες

Κακοκαιρία “Daniel” – Λινού: Τα βακτήρια από τα νεκρά ζώα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα με το νερό