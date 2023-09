Πολιτική

Κακοκαιρία “Daniel”: Τηλεδιάσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για τις προτεραιότητες στη Θεσσαλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί τάπητος τέθηκαν οι προτεραιότητες για τη Θεσσαλία, αλλά και η πορεία των πεπραγμένων, στην τηλεδιάσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό.

-

Τα άμεσα ζητήματα δημόσιας υγείας, η απάντληση των υδάτων από τις πληγείσες περιοχές, η πρόσβαση και η αποκατάσταση του οδικού δικτύου και η κρατική αρωγή ήταν οι προτεραιότητες που συζητήθηκαν στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος συνδέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όσον αφορά τα ζητήματα δημόσιας υγείας, έγινε η ενημέρωση για την επιδημιολογική επιτήρηση των λοιμωδών νοσημάτων και την κλινική πορεία των περιστατικών που νοσηλεύονται στα νοσοκομεία, καθώς και τις περαιτέρω ενέργειες για την ενημέρωση των πολιτών για πρακτικά ζητήματα υγιεινής, αλλά και επιπλέον παρεμβάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Εκείνο που τονίστηκε είναι ότι ιδιαίτερα μεγάλο βάρος δίνεται στη συλλογή των νεκρών ζώων, η οποία πραγματοποιείται με βάση όλες τις υγειονομικές διατάξεις. Μέχρι σήμερα το πρωί στις 09:00, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΓΑ έχουν δηλωθεί 49.050 αιγοπρόβατα, 19.295 χοίροι, 4.186 βοοειδή και 40.330 πτηνά. Μέχρι στιγμή έχει γίνει διαχείριση (υγειονομική ταφή ή καύση) για 21.906 αιγοπρόβατα, 6.800 χοιρινά, 20 βοοειδή και 23.300 πτηνά.

Από αύριο επιχείρηση απομάκρυνσης φερτών υλικών στον Παλαμά

Αναφορικά με τα θέματα της διαχείρισης των αποβλήτων, η αποκομιδή τους σε γενικές γραμμές γίνεται ομαλά και μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση όλων των δήμων προς το ΧΥΤΑ της Λάρισας, τα απόβλητα οδηγούνται σε γειτονικούς ΧΥΤΑ. Από αύριο θα ξεκινήσει επιχείρηση απομάκρυνσης φερτών υλικών στον Παλαμά Καρδίτσας.

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα θα γίνουν αναλυτικές δηλώσεις στην προγραμματισμένη καθημερινή ενημέρωση στις 16:00 από το Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων στη Λάρισα, από την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη για τα θέματα δημόσιας υγείας, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη για τη διαχείριση των νεκρών ζώων, για τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και για μια σειρά πρόσθετων πρωτοβουλιών για τους αγρότες και κτηνοτρόφους, τον υφυπουργό αρμόδιο για θέματα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Χρήστο Τριαντόπουλο για την διαδικασία και την πορεία υλοποίησης της κρατικής αρωγής και στήριξης των πληγέντων και τον γενικό γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλη Γραφάκο για τα θέματα διαχείρισης των αποβλήτων.

Oι αυτοψίες και καταγραφές ξεπερνούν τις 4.500

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μέσα στις πρώτες ημέρες έχουν γίνει περίπου 4.500 αυτοψίες και καταγραφές σπιτιών και κτιρίων από τα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, το δυναμικό των οποίων ενισχύεται σε καθημερινή βάση. Εκτιμάται ότι με το τέλος της σημερινής ημέρας οι αυτοψίες και οι καταγραφές θα ξεπεράσουν τις 5.000.

Παράλληλα, συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr. Μέχρι σήμερα το πρωί υποβλήθηκαν 4.150 οριστικές αιτήσεις, καθώς και 2.900 προσωρινές αιτήσεις, ενώ για τα χωριά που επλήγησαν ολικώς από το ακραίο και πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο, η καταβολή προς τους κατοίκους των χωριών αυτών θα γίνει αυτόματα, χωρίς να υποβάλουν αίτηση, αλλά με βάση τα στοιχεία που επεξεργάζονται το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η ΑΑΔΕ.

Συνεχίζονται οι προσπάθειες - βελτιώνεται η προσβασιμότητα

Σχετικά με τα ζητήματα της πρόσβασης, στα χωριά του θεσσαλικού κάμπου και συγκεκριμένα της Καρδίτσας, των Τρικάλων, του Παλαμά, της Φαρκαδόνας, του Δομοκού και των Φαρσάλων, τα νερά υποχωρούν και σήμερα σταδιακά και αποκαλύπτονται οι οδικοί άξονες. Έχει αποκατασταθεί η οδική σύνδεση με όλα τα χωριά εκτός από το Κεραμίδι του Δήμου Φαρκαδόνας.

Από όλα τα χωριά έχουν απομακρυνθεί οι κάτοικοι που το ζήτησαν, ενώ παραμένουν όσοι το επιθυμούσαν. Για τη φιλοξενία των κατοίκων που απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους έχει υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα με τη διάθεση χώρων φιλοξενίας των δήμων ή της Περιφέρειας και ξενοδοχείων σε Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Καλαμπάκα.

Στο Βόλο έχουν διατεθεί χώροι φιλοξενίας σε οικογένειες στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Θεσσαλίας μετά από προσωρινή παραχώρησή τους από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Βόλου.

Σε όλα τα χωριά παραμένουν και εξακολουθούν να επιχειρούν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, καθώς επίσης δυνάμεις του Στρατού και Εθελοντικές Ομάδες για παροχή βοήθειας, μεταφορά εφοδίων και φαρμακευτικού υλικού όπου απαιτείται.

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για παροχή βοήθειας στα ορεινά χωριά των Αγράφων, του Μουζακίου και της Καλαμπάκας, όπου διατίθενται ελικόπτερα και επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής και του Στρατού οι οποίες σύμφωνα με τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενεργούν για μεταφορά εφοδίων, φαρμάκων, ασθενών, γεννητριών και υλικών.

Επίσης στην παρούσα φάση δυνάμεις του Πυροσβεστικής του Στρατού και Εθελοντικών Οργανώσεων συνεχίζουν να επιχειρούν με επίγεια και πλωτά μέσα στις περιοχές Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης στη Λάρισα, όπου το ύψος των υδάτων αρχίζει να υποχωρεί, στα χωριά των Τεμπών μέχρι το Δέλτα του Πηνειού και στο Δήμο του Κιλελέρ και ιδιαίτερα στον κάμπο της λίμνης Κάρλας. Τέλος, στην Εθνική Οδό, η κατάσταση βαίνει βελτιούμενη καθώς καταγράφεται υποχώρηση των υδάτων, ωστόσο ο οδικός άξονας παραμένει κλειστός.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διονύσης Σταμενίτης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μετείχαν επίσης, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο γενικός γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρης Παπαγιαννίδης, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης Μάνος Λογοθέτης, ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο διοικητής Α΄ Στρατιάς αντιστράτηγος Ιωάννης Τσιόπλος και ο συντονιστής της Διοίκησης Πυροσβεστικού Σώματος Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας υποστράτηγος Ευάγγελος Φαλάρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: “Θα την σκοτώσω”, έλεγε ο αστυνομικός

Μπελέρης: Μήνυμα ΗΠΑ στην Αλβανία

Τομ Χανκς στον ΑΝΤ1: Θα βρούμε τρόπο να βοηθήσουμε τους πλημμυροπαθείς φίλους μας στην Ελλάδα (βίντεο)