Καύσιμα - Νέος φόρος: Πόσο θα αυξηθούν και από πότε

Πότε τίθεται σε εφαρμογή ο νέος φόρος στα καύσιμα και πόσο ακριβότερη θα γίνει η τιμή του λίτρου.

Η Ευρώπη δημιούργησε έναν νέο φόρο CO2 που αναμένεται να αυξήσει την τιμή ενός λίτρου καυσίμου.

Η Ευρώπη συνεχίζει ακόμη τη διαδικασία ηλεκτροκίνησης και απαλλαγής από τον άνθρακα του στόλου οχημάτων της. Και όταν δεν ψηφίζει νόμο υπέρ της ηλεκτρικής ενέργειας και της βελτίωσης του δικτύου της, τιμωρεί ή καλύτερα φορολογεί περισσότερο τα ορυκτά καύσιμα.

Ως αποτέλεσμα, το 2027 θα εμφανιστεί νέος φόρος CO2 που θα στοχεύει άμεσα τους ιδιοκτήτες οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης ενώ παράλληλα εξετάζεται και ένα νέο χαράτσι για τους κατόχους παλαιών αυτοκινήτων...

Πόσο θα αυξηθούν τα καύσιμα το 2027;

Αυτός ο νέος φόρος στα θα οδηγήσει σε αύξηση της τιμής των καυσίμων κατά περίπου 0,10 ευρώ ανά λίτρο. Ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η βενζίνη και το diesel θα επηρεαστούν με παρόμοιο τρόπο. Ενώ αυτές οι πληροφορίες αναμεταδόθηκαν από πολλά ΜΜΕ επιβεβαιώθηκαν επίσης από την Zakia Khattabi, Ομοσπονδιακή Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλίματος της Γαλλίας.

Πάντα λιγότερο CO2

Ο στόχος είναι προφανώς η ενθάρρυνση του ευρωπαϊκού πληθυσμού να μειώσει τις εκπομπές CO2 είτε απλώς χρησιμοποιώντας λιγότερο το όχημά του και ευνοώντας εναλλακτικά μέσα μεταφοράς είτε επιλέγοντας μια εναλλακτική πηγή ενέργειας όπως, για παράδειγμα, η «ηλεκτρική ενέργεια».

Χαράτσι στα παλαιά ΙΧ

Πέραν του φόρου στα καύσιμα η ΕΕ εξετάζει να θεσπίσει αντικίνητρα στην κυκλοφορία των παλαιών αυτοκινήτων. Το πρώτο αντικίνητρο που ήδη έχουν υιοθετήσει πολλά κράτη-μέλη είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας πολύ παλαιών ΙΧ στις μεγαλουπόλεις. Κάποια άλλα κράτη – μέλη έχουν θεσπίσει και χαράτσι που επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων. Κάποιες άλλες χώρες ετοιμάζονται να αυξήσουν τα Τέλη Κυκλοφορίας των παλαιών αυτοκινήτων.

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν πάνω από 2,5 εκατ. παλαιά αυτοκίνητα και σύμφωνα με πληροφορίες τα όποια χαράτσια ή αντικίνητρα επιβληθούν θα αφορούν κυρίως παλαιά αυτοκίνητα με απώτερο στόχο εκείνα που έχουν κλείσει τουλάχιστον την πρώτη 10ετία της «ζωής» τους.

Πηγή: carandmotor.gr





