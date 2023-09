Συνταγές

Χοιρινό ριγανάτο με λεμόνι και κουρκουμά από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου (βίντεο)

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Αλέξανδρος Παπανδρέου, μας δείχνει βήμα - βήμα την εκτέλεση της συνταγής.

Συνταγή για χοιρινό ριγανάτο με λεμόνι και κουρκουμά ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Ο Αλέξανδρος Παπανδρέου επεσήμανε πως η συνταγή μπορεί να γίνει και με κοτόπουλο. Ο χρόνος προετοιμασίας ειναι περίπου 20 λεπτά, ενώ το μαγείρεμα της απαιτεί περίπου μία ώρα.

Υλικά - Για 4 άτομα

1 κιλό χοιρινή σπάλα κομμένη σε μεγάλες μπουκιές

4 κουταλιές ελαιόλαδο

1 κρεμμύδι

1 σκελίδα σκόρδο

1 πράσο

1 κουταλάκι κουρκουμά

10 baby πατάτες

1 κουταλιά αλεύρι

100 ml λευκό κρασί

700 ml ζωμό κοτόπουλο

Χυμό από 1 λεμόνι

Ξύσμα από 1 λεμόνι

1½ κουταλάκι ξερή ρίγανη

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση Πλένετε καλά τις baby πατάτες και σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι τις κόβετε σε τέταρτα κατά μήκος.

Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι κόβετε το πράσο στην μέση και μετά σε λεπτές φέτες και ψιλοκόβετε το κρεμμύδι και το σκόρδο.

Τοποθετείτε μια μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και προσθέτετε 2 κουταλιές ελαιόλαδο.

Θωρακίζετε τις μπουκιές χοιρινό καλά από όλες τις πλευρές να πάρουν ωραίο χρώμα, πασπαλίζοντας με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Αποσύρετε το χοιρινό από την κατσαρόλα, το τοποθετείτε σε ένα μπολ, ξαναβάζετε την κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και προσθέτετε το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Σοτάρετε το πράσο μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο για 3-4 λεπτά, ανακατεύοντας καλά, να μελώσουν αλλά να μην πάρουν χρώμα.

Προσθέτετε τον κουρκουμά, ανακατεύετε καλά και σβήνετε με το λευκό κρασί. Μόλις εξατμιστεί το λευκό κρασί προσθέτετε τις μπουκιές χοιρινού, πασπαλίζετε με το αλεύρι, ανακατεύετε καλά μέχρι να μην φαίνετε άλλο το αλεύρι, προσθέτετε το ζωμό κοτόπουλο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύετε καλά.

Μόλις το φαγητό πάρει μία βράση, χαμηλώνετε την φωτιά, σκεπάζετε την κατσαρόλα και αφήνετε το χοιρινό να σιγομαγειρευτεί για 1-1½ ώρα.

Στα τελευταία 30-40 λεπτά προσθέτετε τις baby πατάτες και συνεχίζετε το μαγείρεμα μέχρι πατάτες και κρέας να είναι έτοιμα.

Όταν το φαγητό είναι έτοιμο, προσθέτετε τον χυμό λεμονιού, το ξύσμα λεμονιού και την ξερή ρίγανη και ανακατεύετε καλά.

Σερβίρετε σε μεγάλα ατομικά πιάτα περιχύνοντας με λίγο ελαιόλαδο από πάνω.





