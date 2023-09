Αθλητικά

Σαν Ντιέγκο: η Σάκκαρη αποκλείστηκε στον προημιτελικό

Δεν τα κατάφερε η Ελληνίδα τενίστρια κόντρα στην Αμερικανίδα, Έμα Ναβάρο.

Η Μαρία Σάκκαρη, αποκλείσθηκε από την συνέχεια του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στο Σαν Αντιέγκο, καθώς ηττήθηκε στον προημιτελικό από την Αμερικανίδα, Εμα Ναβάρο με 4-6, 6-0, 6-7(4).

Παρά το γεγονός ότι έκανε πρώτη break, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια που βρίσκεται στο Νο 9 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε το πρώτο σετ, καθώς η αντίπαλος της (Νο 61 στον κόσμο) της «έσπασε το σερβίς» δύο φορές και επικράτησε με 6-4.

Η «απάντηση» της Σάκκαρη ήταν... καταιγιστική, καθώς έκανε τρία breaks, ενώ δεν έχασε ούτε ένα game στο δεύτερο σετ και η πρόκριση κρίθηκε στο τρίτο σετ. Εκεί οι δύο τενίστριες έκαναν από ένα break, με αποτέλεσμα το σετ να κριθεί στο tie break, όπου η Αμερικανίδα αποδείχθηκε ψυχραιμότερη και νίκησε με 7-4.

