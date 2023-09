Κόσμος

Τσετσενία: Ο Καντίροφ σε κώμα σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εκπρόσωπος της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας, ο Αντρέι Γιούσοφ, δήλωσε ότι η υγεία του Τσετσένου ηγέτη Ραζμάν Καντίροφ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

-

Σε κώμα φέρεται να βρίσκεται ο ηγέτης της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, όπως μεταδίδουν τα ουκρανικά μέσα.

Ο εκπρόσωπος της Κύριας Διεύθυνσης Πληροφοριών της Ουκρανίας, ο Αντρέι Γιούσοφ, δήλωσε ότι η υγεία του Τσετσένου ηγέτη Ραζμάν Καντίροφ βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι «ο Καντίροφ βρίσκεται σε κώμα μετά την ξαφνική επιδείνωση της υγείας του».

«Οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από διάφορες πηγές σε ιατρικούς και πολιτικούς κύκλους. Δεν πρόκειται για τραυματισμούς. Λεπτομέρειες χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις. Είναι άρρωστος εδώ και πολύ καιρό και μιλάμε για συστημικά προβλήματα υγείας».

Σημειώνεται ότι ο Καντίροφ είναι στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στη Χαβάη: Μειώθηκε κατά δεκάδες ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων

Μεξικό: Ο γιός του “Ελ Τσάπο” εκδόθηκε στις ΗΠΑ

Daniel – Λάρισα: Αγώνας δρόμου για την αποκατάσταση των ζημιών