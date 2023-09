Οικονομία

ΔΥΠΑ: Ο Μητσοτάκης στις “Ημέρες Καριέρας” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εκπροσώπους επιχειρήσεων και ανθρώπους που αναζητούν εργασία.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παραβρέθηκε στις «Ημέρες Καριέρας» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).



Πιο συγκεκριμένα, η ΔΥΠΑ διοργανώνει για τέταρτη φορά στη Θεσσαλονίκη εκδήλωση που στόχο έχει να διευκολύνει ανέργους που αναζητούν εργασία ή εργαζόμενους που ψάχνουν νέες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης, να συνομιλήσουν απευθείας με εκπροσώπους εταιρειών από διαφορετικούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που αναζητούν προσωπικό, χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού.



Περισσότερες από 3.500 συνεντεύξεις έχουν πραγματοποιηθεί ήδη το τελευταία 24ωρο ενώ οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν δραστηριοποιούνται σε διαφορους κλάδους όπως πληροφορικής, χονδρικής και λιανικής πώλησης, παροχής ιατρικών υπηρεσιών, ενέργειας και ηλεκτροκίνησης, ψυχαγωγίας, logistics, τηλεπικοινωνιών, εξυπηρέτησης πελατών, βιομηχανίες τροφίμων, γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, καλωδίων, τσιμέντου, ανελκυστήρων, συσκευασιών, χαρτιού, επίπλου, δομικών προϊόντων, καλλυντικών, υφάσματος και ένδυσης, μεταλλευτικών και τεχνικών έργων, έργων, μονώσεων, μεταλλικών κατασκευών, αλουμινοκατασκευών, κ.ά.





Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομίλησε με υποψήφιους εργαζόμενους και τους ευχήθηκε για την επίτευξη των στόχων τους ενώ συζήτησε και με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων σχετικά με τα προφίλ των υποψηφίων που αναζητούν. Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων εργασίας ξεπερνάει τις 2.700 σε μεγάλο εύρος ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Πλημμύρες - Θεσσαλία: Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έστειλε βοήθεια στους πληγέντες μέσω του ΕΕΣ (εικόνες)

Φλωρίδης: ενίσχυση δικηγόρων με 5000 ευρώ και εκπαιδευτικό βοήθημα 560 ευρώ

Θεσσαλονίκη: Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά και πληρωνόταν με κρυπτονομίσματα! (εικόνες)