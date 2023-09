Life

“Rouk Zouk” - Ζέτα Μακρυπούλια: Πρεμιέρα με θεαματική έναρξη (βίντεο)

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι πιστρέφει για μια ακόμα συναρπαστική σεζόν. Δείτε βίντεο με την θεαματική έναρξη της Ζέτας Μακρυπούλιας.

Το «ROUK ZOUK» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 για 7η χρονιά, για να βρεθεί κλασικά στην 1η θέση της ψυχαγωγίας και στις καρδιές των τηλεθεατών.

Από την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15:00, η Ζέτα Μακρυπούλια έρχεται και το αγαπημένο μας «ROUK ZOUK» ανοίγει τις πόρτες του για να ζήσουμε όλοι μαζί, για άλλη μια χρονιά, μία απολαυστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους!

Με ανανεωμένα παιχνίδια, επικές κόντρες και μοναδικές παρέες, το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι θα μας προσφέρει στιγμές γέλιου, διασκέδασης και ανατροπών.

Στα νέα παιχνίδια του φετινού «ROUK ZOUK», σημειώστε το «TOP 5» που θα μας προσκαλεί καθημερινά σε ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μουσική, τόσο από τις σημερινές επιτυχίες όσο και τις αγαπημένες παλαιότερων δεκαετιών. Και η διάθεση ανεβαίνει περισσότερο με το «Μια σου λέξη», όπου οι παίκτες θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τις ικανότητές τους στην αναγνώριση προσώπων, ζώων, ακόμα και φαγητών. Στο «Τι άκουσες;», οι διαγωνιζόμενοι, με την πολύτιμη βοήθεια της Ζέτας, θα αναγνωρίζουν τους ήχους που παράγουν διάφορα αντικείμενα και πολλά άλλα…

Οι εκπλήξεις φυσικά, δεν τελειώνουν εδώ… Κρατάτε μυστικό; Η Secret κατηγορία κάνει την είσοδό της στα φετινά παιχνίδια και ποιος ξέρει τι μας επιφυλάσσει.

Το «ROUK ZOUK» επιστρέφει για μια ακόμα συναρπαστική σεζόν.

Συντελεστές

Head of Production: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΤΣΟΣ Project Manager: ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΤΡΟΥΒΑ Content Director: ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΤΣΙΚΑΣ Αρχισυντάκτης: ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ Σκηνοθέτης: ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ Βοηθός Σκηνοθέτης : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΗΩΡΑΣ Οργάνωση Παραγωγής: ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ

ΜΑΙΡΗ ΜΟΥΣΤΑΚΗ Διεύθυνση Παραγωγής: ΣΠΥΡΟΣ ΓΕΡΑΚΗΣ

#RoukZouk

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk», με την Ζέτα Μακρυπούλια: Πρεμιέρα, Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 15:00.

