Πολιτική

Έλληνες νεκροί στην Λιβύη - Μητσοτάκης: θρηνούμε ζωές που χάθηκαν σώζοντας ζωές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός για το πολύνεκρο δυστύχημα στην Λιβύη, τι λέει για τους τραυματίες. Τι ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

-

Την οδύνη του για το τροχαίο δυστύχημα με 5 Έλληνες νεκρούς στην Λιβύη εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι τα μέλη της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λιβύη εκτελούσαν το ευγενές καθήκον του ανθρωπισμού και της διεθνούς αλληλεγγύης και ότι ειναι διπλά οδυνηρό να θρηνούμε ζωές πυο χάθηκαν σώζοντας ζωές.

Ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως όλη η χώρα πενθεί, ενώ τόνισε πως η Πολιτεία θα σταθεί δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Είναι διπλά οδυνηρό να θρηνούμε ζωές που χάθηκαν σώζοντας ζωές. Και ταυτόχρονα να αγωνιούμε για την υγεία ανθρώπων μας, που θέλησαν να απαλύνουν την αγωνία άλλων ανθρώπων. Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που ταξίδεψαν στη Λιβύη για να βοηθήσουν μετά το χτύπημα της φύσης που πλήγωσε και τη δική μας χώρα. Σε ένα τραγικό δυστύχημα θρηνούμε, δυστυχώς, 5 μέλη της ελληνικής αποστολής. Ένα δράμα που συνέβη, ενώ εκτελούσαν το ευγενές καθήκον του ανθρωπισμού και της διεθνούς αλληλεγγύης. Όλη η χώρα πενθεί. Η σκέψη μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και στους 10 τραυματίες μας. Η Πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό τους».

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωση του «εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη του για τον θάνατο τριών στελεχών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και δύο πολιτών, μελών της αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη, σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα, καθώς και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειές τους. Παράλληλα, ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Συμπληρώνει ότι «αναμένουμε το συντομότερο ενημέρωση από την κυβέρνηση για τις συνθήκες του δυστυχήματος και ειδικότερα για τα μέτρα ασφαλείας που είχαν ληφθεί για τη μετακίνηση της αποστολής σε εμπόλεμη ζώνη που είχε πληγεί βαρύτατα από την καταιγίδα Daniel, με χιλιάδες νεκρούς. Επιπλέον αναμένουμε να ενημερωθούμε για τους λόγους που το ΓΕΕΘΑ εξέδωσε ανακοίνωση χθες στις 19:35 με αναφορά σε «ελαφρούς τραυματισμούς», ενώ η είδηση του θανάτου μελών της αποστολής αποκαλύφθηκε από τα διεθνή ΜΜΕ».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων της ελληνικής αποστολής στη Λιβύη και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες», αναφέρει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι «Αναμένουμε πλήρη ενημέρωση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος αλλά και το κενό πληροφόρησης, που παρατηρήθηκε εκ μέρους των αρμοδίων αρχών».

Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ: Κασσελάκης - Αχτσιόγλου “φουλάρουν μηχανές” για τον β' γύρο (εικόνες)

Ερντογάν - Μασκ: η Tesla, το εργοστάσιο και το διαστημικό πρόγραμμα της Τουρκίας (εικόνες)

Στίβος - Tσεγκάι: Παγκόσμιο ρεκόρ στα 5000μ. (βίντεο)