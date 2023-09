Κόσμος

Λιβύη: Πέντε νεκροί Έλληνες στρατιωτικοί σε τροχαίο (εικόνες)

Τραγωδία με μέλη ανθρωπιστικής αποστολής στην Λιβύη. Επέστρεψαν στην χώρα μας οι τραυματίες.

Στο αερόδρομιο της Ελευσίνας προσγειώθηκε, λίγο πριν τις 7 το πρωί, το C-130 με τα μέλη της ελληνικής ανθρωπιστικής βοήθειας που τραυματίστηκαν στο φρικτό τροχαίο στη Λιβύη το μεσημέρι της Κυριακής.

Από το δυστύχημα σκοτώθηκαν επτά άτομα, πέντε εκ των οποίων είναι Έλληνες.

Μάλιστα, τις επόμενες ώρες αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα και ένα C-27, το οποίο μεταφέρει τις πέντε σορούς.

Το πρωί της Δευτέρας, επέστρεψαν με το αεροπλάνο συνολικά 13 τραυματίες, που διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο για να λάβουν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα

Οι πληροφορίες αρχικά ήταν συγκεχυμένες: το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας -το οποίο αρχικά έκανε λόγο για ελαφρά τραυματίες- αργότερα ανακοίνωσε ότι τρία μέλη της ελληνικής αποστολής έχασαν τη ζωή τους και δύο ήταν αγνοούμενα.

Πληροφορίες ωστόσο που επικαλούνταν διεθνή ΜΜΕ από τη Λιβύη έκαναν λόγο για τέσσερις νεκρούς και επτά τραυματίες, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για πέντε νεκρούς.

Χθες το βράδυ, ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης της ανατολικής Λιβύης ανακοίνωσε ότι, συνεπεία του «φρικτού», όπως το χαρακτήρισε, τροχαίου δυστυχήματος, 15 Έλληνες στρατιωτικοί τραυματίστηκαν, 7 εκ των οποίων σοβαρά. Σε κρίσιμη κατάσταση είναι επίσης και δύο Λίβυοι, κατά πληροφορίες μεταφραστές που επέβαιναν στο λεωφορείο.

Στο μεταξύ, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το φρικτό τροχαίο δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Γνωρίζουμε μόνο ότι το λεωφορείο στο οποίο επέβαινε η αποστολή των 19 Ελλήνων στρατιωτικών, νοσηλευτών και διασωστών που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια (φάρμακα, υγειονομικό υλικό και τρόφιμα) για τους πληγέντες της κακοκαιρίας Daniel στη Ντέρνα συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό. Το δυστύχημα έγινε στην τοπική οδό Μαράουα όταν το φορτηγό βρέθηκε -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και τα δύο οχήματα τυλίχτηκαν στις φλόγες μετά από τη σφοδρότατη σύγκρουση.

