ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Οπαδοί συνελήφθησαν με καπνογόνα και σουγιάδες (εικόνες)

Μπαράζ συλλήψεων πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικών αγώνων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η ανκοίνωση της ΕΛΑΣ.

Συνολικά 9 άτομα συνελήφθησαν την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, κατά την διάρκεια ελέγχων που έγιναν από ειδικά συνεργεία της Αστυνομίας, για την πρόληψη της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, πριν την διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρων στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, καθώς και στη Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, στη Νέα Φιλαδέλφεια συνελήφθησαν 6 άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις των νόμων περί αθλητισμού και περί όπλων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια ελέγχων εξωτερικά του γηπέδου και στην κατοχή τους βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 6 βεγγαλικά χειρός, 4 καπνογόνα και 2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες. Μάλιστα, ένας από τους συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια του ελέγχου απώθησε τους αστυνομικούς και κλωτσώντας τους προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαφύγει.

Παράλληλα, στη Θεσσαλονίκη εντοπίσθηκαν και συνελήφθησαν 3 άτομα, για κατά περίπτωση παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και περί αθλητισμού, καθώς στην κατοχή τους συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας ναυτικός πυρσός, ναρκωτικά δισκία, καθώς και τρίφτης και ποσότητα κάνναβης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση: «Η ΕΛΑΣ, υλοποιώντας πολυεπίπεδα τον σχεδιασμό της για την αντιμετώπιση της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, θα συνεχίσει να πραγματοποιεί εντατικούς ελέγχους, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς, τόσο σε αγωνιστικούς χώρους κατά τις ημέρες των αθλητικών γεγονότων όσο και μακριά από αυτούς».

