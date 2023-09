Κόσμος

Τατάρ για Κυπριακό: Αναπόφευκτη η λύση δύο κρατών

"Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο", είπε μεταξύ άλλων ο Ερσίν Τατάρ.

Ο Ερσίν Τατάρ δήλωσε: "Μια νέα πολιτική στο πλαίσιο δύο κρατών, με κυριαρχική ισότητα δύο ξεχωριστών λαών και ισότιμο διεθνές καθεστώς έχει καταστεί αναπόφευκτο".

Ο Ερσίν Τατάρ, έκανε δηλώσεις στον ανταποκριτή του Αnadolu στη Νέα Υόρκη, όπου βρισκόταν στο πλαίσιο της 78ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ).

Ο Τατάρ δήλωσε ότι συμμετέχουν κάθε χρόνο στις συναντήσεις της Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ και ανέφερε ότι: "Πάντοτε από εδώ συνέχιζαν την προπαγάνδα του Ελληνοκυπριακού διδύμου και επί 60 χρόνια δεν μπόρεσαν να βρουν δίκαιο οι κραυγές μας. Όλοι γνωρίζουν ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί στην Κύπρο".

Επεσήμανε ότι διηγήθηκαν στον κόσμο μια νέα πολιτική για το νησί με την υποστήριξη της Τουρκίας και δήλωσε ότι η "Ε/K δικοίκηση νότιας Κύπρου (ΕΔΝΚ)" έγινε δεκτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) με μονομερή απόφαση.

Δηλώνοντας ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι ιστορικά ένας ξεχωριστός λαός, ο Τατάρ είπε: "Δεν υπάρχει εθνηκότητα που να ονομάζεται "Κύπριος", είτε είσαι Τούρκος είτε Ρωμιός στην Κύπρο. Έτσι είναι η κατάσταση και έτσι συνεχίζεται. Όταν τα εξηγούμε αυτά, υπάρχουν και εκείνοι που συμφωνούν".

Υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις εκκλήσεις τους σύμφωνα με την πραγματικότητα της Κύπρου, ο Τατάρ είπε: "Μια νέα πολιτική στο πλαίσιο δύο κρατών, με κυριαρχική ισότητα δύο ξεχωριστών λαών και ισότιμο διεθνές καθεστώς έχει καταστεί αναπόφευκτη".

Αναφέροντας ότι η τελευταία έκθεση της ΕΕ ήταν άδικη για την Τουρκία και "άσχετη με την πραγματικότητα της Κύπρου", ο Τατάρ δήλωσε: "Η πραγματικότητα είναι η εξής: Υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη στην Κύπρο".

Το ομοσπονδιακό σύστημα δεν θα γίνει αποδεκτό

Ο Τατάρ τόνισε ότι δεν θα γίνει αποδεκτό ούτε το ομοσπονδιακό σύστημα στο νησί ούτε κάποια άλλη λύση που θα καταργούσε το καθεστώς της Τουρκίας ως εγγυήτρια δύναμη. Ο Tatar δήλωσε πως από εδώ και στο εξής οι Τουρκοκύπριοι δεν θα αποδεχθούν "την κατάργηση του δικού κράτους τους" και ανέφερε ότι η επίλυση των προβλημάτων μπορεί να γίνει μόνο με μια προσέγγιση "win-win".

Δήλωσε ακόμη ότι η ΕΕ είναι "αλληλένδετη" για την επίλυση των ενεργειακών ζητημάτων και σημείωσε ότι η ΕΔΝΚ εξαιρείται από αυτήν λόγω της γεωγραφικής της απόστασης.

Δηλώνοντας ότι μια καλύτερη περιφερειακή σταθερότητα θα ήταν προς όφελος όλων, ο Τατάρ δήλωσε ότι όσοι δεν αποδέχονται την πραγματικότητα της "ΤΔΒΚ" από "πείσμα", εμποδίζουν το δρόμο για τη συμφιλίωση στην περιοχή.

Δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι η ‘"ΤΔΒΚ" πολύ ικανοποιητικές σχέσεις με την Τουρκία, ο Τατάρ δήλωσε: "Ανέκαθεν κοιτούσα το μέλλον με αισιοδοξία και έτσι θα είναι από εδώ και στο εξής".

Διευκρινίζοντας το γεγονός ότι ο 13ος όροφος του Turkevi παραχωρήθηκε στην ‘"ΤΔΒΚ" και ότι από εκεί θα πραγματοποιούνται συναντήσεις, ο Τατάρ ανέφερε ότι : "Όλα αυτά ενισχύουν τη δύναμη της "ΤΔΒΚ".

Ο Τατάρ υποστήριξε ότι ο εξοπλισμός της ελληνοκυπριακής πλευράς από τις ΗΠΑ και τη Γαλλία θα μπορούσε να έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην Ανατολική Μεσόγειο επίσης σημείωσε ότι η Τουρκία, η Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι εγγυήτριες δυνάμεις της Κύπρου και ότι πιστεύει πως εάν έστω και μια από τις εν λόγω εγγυήτριες δυνάμεις δεν δώσει την έγκρισή της τότε οι σχέσεις αυτές δεν είναι νόμιμες.

Ανακοίνωσε ότι το νέο αεροδρόμιο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία στην "ΤΔΒΚ", έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί 10 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο έργο στην περιοχή μετά το έργο ύδρευσης.

Τόνισε επίσης ότι η "ΤΔΒΚ" έχει σημειώσει σημαντικές επιτυχίες παρά τα εμπάργκο και δήλωσε τα εξής:

"Με αυτά τα επιτεύγματα, με τη θεσμική της δομή ως κράτος και με κάθε είδους βούληση, έχει πλέον φτάσει σε μια θέση που μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας λύσης δύο κρατών στην Κύπρο. Αυτό είναι σημαντικό. Για εμάς, η λύση των δύο κρατών είναι πραγματικά πολύ πιο ασφαλής και πολύ πιο σίγουρη. Η λύση των δύο κρατών είναι πραγματικά πολύ πιο ασφαλής και πιο ασφαλής για εμάς. Δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε κάποιο βήμα πίσω από τη λύση των δύο κρατών, ειδάλλως μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μεγάλους κινδύνους".

Ο Τατάρ υπογράμμισε ότι η ‘"ΤΔΒΚ" είναι ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο κράτος και δήλωσε: "Τα σύνορα που καθορίστηκαν από την Ειρηνευτική Επιχείρηση (Τουρκική Εισβολή) για την Κύπρο το 1974 είναι η τιμή και η αξιοπρέπειά μας. Δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ σε αυτά τα σύνορα, δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε".

Το οδικό έργο Πύλας-Yigitler

Εξήγησε ότι εργάζονται για το έργο του δρόμου Πύλας-Yigitler εδώ και 25 χρόνια και ότι ξεκίνησαν αυτό το έργο προκειμένου να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των Τουρκοκυπρίων της Πύλας προς την ΤΔΒΚ.

Επιπλέον επεσήμανε ότι στην ελληνική πλευρά του νησιού κατασκευάστηκαν δρόμοι από τη Πύλα μέχρι την Λάρνακα στη νεκρή ζώνη καθώς επίσης χτίστηκαν σπίτια και χτίστηκαν εμπορικά κέντρα ωστόσο κανένας δεν έβγαλε άχνα γι' αυτό. Ο Τατάρ σημείωσε επίσης ότι η Ειρηνευτική Δύναμη του ΟΗΕ έβαλε κάθε είδους εμπόδια στο οδικό έργο της "ΤΔΒΚ".

Ο Τατάρ δήλωσε ότι περισσότεροι από 500 Τουρκοκύπριοι ζουν στην Πύλα και ότι είναι αποφασισμένοι να υλοποιήσουν αυτό το οδικό έργο με την υποστήριξη της Τουρκίας και συνέχισε ως εξής:

"Ποια ανθρωπιστική προσέγγιση αρμόζει στο να εμποδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους να πηγαινοέρχονται στις περιοχές τους, αυτό πλέον πρέπει να το πει το κοινό. Δεν θα πρέπει να το εμποδίσουν διότι αυτός είναι ένας δρόμος που πρέπει να πραγματοποιηθεί λόγω ανθρωπιστικής ανάγκης. Δεν έχουμε στο μάτι τα εδάφη κανενός, ούτε πραγματοποιούμε αυτά τα έργα για υφαρπαγή γης. Η μεγαλύτερη επιθυμία και ευχή μας είναι να επιλυθεί ειρηνικά αυτό το θέμα".

Τόνισε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις με διάφορες χώρες για την πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων στο αεροδρόμιο Ερτζάν.

Εφιστώντας την προσοχή στο ζήτημα των απευθείας πτήσεων από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Κύπρο, ο Τατάρ σημείωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται κοντά στην πλευρά της ‘ΕΔΝΚ’.

Αναφερόμενος στους δεκάδες χιλιάδες Βρετανούς πολίτες που ζουν στην "ΤΔΒΚ" και τον μεγάλο αριθμό Τουρκοκυπρίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τατάρ είπε: εκάδες χιλιάδες Βρετανούς πολίτες που ζουν στην ‘τδβκ’ και τον μεγάλο αριθμό Τουρκοκυπρίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Τατάρ είπε: "Το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που συνδέονται με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορούν να πάνε στην ΤΔΒΚ" με απευθείας πτήση έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε πρόβλημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις αλλά ακόμα δεν κατάφεραν να λύσουν αυτό το ζήτημα".

Δηλώνοντας ότι εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εγκρίνει τις απευθείας πτήσεις προς την ‘τδβκ’, θα έρθει αντιμέτωπο με την ‘ΕΔΝΚ’, ο Τατάρ επεσήμανε ότι οι απευθείας πτήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με την έγκριση της ‘ΕΔΝΚ’ και δήλωσε: " Ούτως ή άλλως δεν θέλουμε την έγκρισή της. Διότι αν δεχθώ την έγκρισή της, ως ‘τδβκ’, κατά κάποιο τρόπο, θα υποταχθώ στην εξουσία της".

Πρέπει να κάνουμε θυσίες

Ο Τατάρ δήλωσε ότι: "Εάν σκεφτόμαστε μακροπρόθεσμα την ύπαρξη, το μέλλον, την ανεξαρτησία και την ελευθερία του τουρκοκυπριακού λαού σε αυτό το νησί, τότε θα πρέπει να πάρουμε αυτή την πολιτική στα πολύ σοβαρά και να κάνουμε κάποιες θυσίες".

Μιλώντας για το "Κύριο Σχέδιο πόρων γης και ύδωρ της "ΤΔΒΚ", ο Τατάρ δήλωσε ότι οι γεωργικές δραστηριότητες στην Τουρκία, ιδίως στις νότιες ακτές της, είναι όμοιες με αυτές της τδβκ.

"Η μεταφορά του νερού εδώ είναι μια εντελώς διαφορετική οικονομική επιτυχία και έχει αλλάξει το πρόσωπο (της "ΤΔΒΚ¨")", δήλωσε ο Τατάρ.

Υπογραμμίζοντας ότι οι εργασίες που διεξάγονται βασίζονται σε επιστημονική βάση, ο Τατάρ δήλωσε ότι έχει διεξαχθεί με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα γεωργικών δραστηριοτήτων για την αύξηση της παραγωγικότητας των εδαφών της "ΤΔΒΚ".

