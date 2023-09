Κοινωνία

Απεργία - Μέσα Μεταφοράς: Πώς θα κινηθούν την Πέμπτη

Σε απεργιακό κλοιό η χώρα την Πέμπτη. Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Στην 24ωρη απεργία της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι του Μετρό, δηλώνοντας την εναντίωσή τους στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Στην ανακοίνωση των εργαζομένων αναφέρεται πως καλύπτονται για να απεργήσουν από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, που προκήρυξε την απεργία, καθώς αποτελεί την δευτεροβάθμια συνδικαλιστική τους οργάνωση.

Με στάση εργασίας από τις 13:30 έως την λήξη της βάρδιας θα συμμετάσχει στην Πανεργατική Παναθηναϊκή Απεργία την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου το Σωματείο Ηλεκτροδηγών Τραμ Αττικής.

Οπως επισημαίνει σε ανακοίνωση του το Σωματείο « ως μέλη του Ε.Κ.Α και μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, αποφασίσαμε την συμμετοχή μας, με στάση εργασίας από τις 13:30 έως την λήξη της βάρδιας, στην Πανεργατική Παναθηναϊκή Απεργία την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου».

Από τα μέσα μαζικής μεταφοράς τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις έχουν ανακοινώσει οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία οι οποίοι θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας από την έναρξη βάρδιας μέχρι τις 9 το πρωί και απο τις 9 το βράδυ έως τη λήξη της βάρδιας. Πρακτικά τα λεωφορεία θα κινούνται από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Στην απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Τα τρόλεϊ θα κινούνται μεταξύ 9:00-21:00 λόγω στάσεων εργασίας των εργαζομένων από την έναρξη της βάρδιας 5.00 π.μ. ως τις 9:00 π.μ. και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας (00:00).

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) αναφέρει στη σχετική ανακοίνωσή της το εξής: «Το νέο νομοσχέδιο επιβάλει 13 ώρες δουλειάς την ημέρα, 78 ώρες την εβδομάδα, καταργεί τα διαλείμματα στον χώρο εργασίας, μία σειρά επιδόματα τα κατακρεουργεί, ενισχύει τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, υπονομεύει ακόμη πιο πολύ το 8ωρο, το 5ήμερο, τις κυριακάτικες αργίες σε μεγάλους κλάδους όπως είναι η βιομηχανία τροφίμων και ποτών κ.λπ. Θεσπίζει συμβάσεις ελάχιστης εργασίας, μηδενικών ωρών και κατά παραγγελία εργασία». Τα μέλη της ΠΕΝΕΝ θα συγκεντρωθούν την Πέμπτη, στις 10:00, στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία έχουν ανακοινώσει ότι θα λάβουν μέρος, επίσης, και οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας αλλά και οι ναυτεργάτες, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στις 10 το πρωί έξω από το εργατικό κέντρο Πειραιά.

Λόγω της κινητοποίησης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας αναμένονται αλλαγές σε πτήσεις των αεροπορικών εταιρειών οι οποίες σε προηγούμενες αντίστοιχες απεργίες ενημέρωναν επιβάτες με εισιτήρια σε πτήσεις που επηρεάζονταν με μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους. Για την ώρα, πάντως, δεν υπάρχουν ανακοινώσεις από Aegean και Olympic Air,

