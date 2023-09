Κοινωνία

Αττική: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή σε πολλούς Δήμους

Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί και ποιες ώρες για την διεξαγωγή τριών αγώνων. Η έκκληση της ΕΛΑΣ.

Στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε αρκετούς δρόμους της Αττικής θα προχωρήσει η Αστυνομία την Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, καθώς είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν τρεις αγώνες δρόμου.

Συγκεκριμένα λόγω διεξαγωγής του 8ου Ημιμαραθωνίου αγώνα δρόμου με την επωνυμία «Στα Ίχνη της Ιεράς Οδού», θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων κατά τις ώρες 08.00΄-12.00΄ στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους περιοχής Δήμων Αθηναίων, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου και Ελευσίνας, ως εξής:

Πειραιώς, στο τμήμα αυτής μεταξύ των οδών Ηρακλειδών και Θερμοπυλών και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Ιερά Οδός, στο τμήμα της από τη διασταύρωση με την οδό Πειραιώς μέχρι τη διασταύρωση με τη Λ. Αθηνών, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Στην Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στο έρεισμα της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, στο τμήμα της από τη διασταύρωση Λ. Αθηνών & Μυστρά έως τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Σε τμήμα πλάτους 1,5μ. από το δεξιό άκρο του οδοστρώματος της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, από τη διασταύρωση Διυλιστηρίων (15,600 χ/θ) έως την Ιερά Οδό Ελευσίνας (20,000 χ/θ), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

Παράλληλα λόγω διεξαγωγής αγώνας δρόμου με την επωνυμία «Αρβανίτεια 2023», κατά τις ώρες 08.30΄-15.00΄ θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σε οδούς περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης ως εξής:

Ι. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τατοΐου και Γκινοσάτη.

Γκινοσάτη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Νικ. Πλαστήρα και Πλάτωνος.

Πλάτωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γκινοσάτη και Γ. Παπανδρέου.

Γ. Παπανδρέου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τατοΐου και Αρβανίτη.

Κ. Αρβανίτη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γ. Παπανδρέου και Γκινοσάτη.

Ελ. Βενιζέλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Γκινοσάτη και Τατοΐου.

Χλόης, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και Πάρνηθας.

Οδυσσέως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τατοΐου και Κόττου.

Βασ. Δεληγιάννη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Λευκωσίας και Γ. Παπανδρέου.

Κ. Βάρναλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κλεισθένους και της οδού Γ. Παπανδρέου.

Ρόδου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 'Αργους και Αρβανίτη.

Κόττου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Πάρνηθος και Ι. Ράλλη.

Κοραή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κόττου και Γκινοσάτη.

Τέλος, λόγω διεξαγωγής διαδημοτικών αγώνων δρόμου 21,1χλμ., 5χλμ. & 1χλμ. με την επωνυμία «Τρέχουμε στα ίχνη του Θηρίου», κατά τις ώρες 08.30΄-12.00΄, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κατά μήκος των διαδρομών, που θα λάβουν χώρα οι εν λόγω αγώνες περιοχής Δήμων Διονύσου και Κηφισιάς, ως εξής:

Διαδρομή 21,1 χιλιομέτρων: Εκκίνηση στην Κηφισιά έξω από το Πάρκο Παπανδρέου επί της οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου, αριστερά στην οδό Ρήγα Φεραίου, δεξιά στην οδό Αγ. Σαράντα, δεξιά στην οδό Ερυθραίας, αριστερά στην οδό Τατοΐου, αναστροφή πίσω από τον Σταθμό ΗΣΑΠ Κηφισιά στην συμβολή της Τατοΐου με την οδό Όθωνος, Τατοΐου (με κατεύθυνση προς τον Αγ. Στέφανο), Λ. Νέας Ερυθραίας, παράδρομος της Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, δεξιά στην οδό Αγίου Αθανασίου, αριστερά στην Λ. Μαραθώνος, οδός Χελμού, δεξιά στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, αναστροφή στο ύψος του παλιού σταθμού του ΟΣΕ, δεξιά στην οδό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αριστερά στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, αριστερά στην οδό Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου, δεξιά στην οδό Κωστή Παλαμά, δεξιά στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, αριστερά στην οδό Χελμού, Λ. Μαραθώνος, δεξιά στην οδό Αγίου Αθανασίου, αριστερά στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Λ. Νέας Ερυθραίας, αριστερά στην οδό Ερυθραίας, αριστερά στην οδό Αγ. Σαράντα, αριστερά στην οδό Ρήγα Φεραίου, δεξιά στην οδό Οδυσσέα Ανδρούτσου και τερματισμός έξω από το Πάρκο Παπανδρέου.

Διαδρομή 5 χιλιομέτρων: Εκκίνηση στον 'Αγιο Στέφανο στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος του σταθμού του ΟΣΕ με κατεύθυνση προς την οδό Χέλμου, αριστερά στην οδό Χελμού, Λ. Μαραθώνος, δεξιά στην οδό Αγίου Αθανασίου, αναστροφή και επιστροφή από την ίδια διαδρομή στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου στο ύψος του παλιού σταθμού του ΟΣΕ.

Διαδρομή 1 χιλιομέτρου: Εκκίνηση στην Κηφισιά, έξω από το Πάρκο Παπανδρέου επί την οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου, αριστερά στην οδό Ρήγα Φεραίου, δεξιά στην οδό Αγ. Σαράντα, δεξιά στην οδό Ερυθραίας, δεξιά ξανά και επιστροφή από την ίδια διαδρομή, Τερματισμός στην Κηφισιά, έξω από το Πάρκο Παπανδρέου επί την οδού Οδυσσέα Ανδρούτσου

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

