Φυλακές Κορυδαλλού: Ξεκίνησε η διαδικασία για τη μεταφορά τους στον Ασπρόπυργο

Οι νέες φυλακές θα στεγαστούν μέσα στην παλιά βάση του ΝΑΤΟ. Τα χαρακτηριστικά που θα έχει το έργο όταν ολοκληρωθεί.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατατέθηκε για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έγκριση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου, τον καθορισμό των χρήσεων και των όρων δόμησης για τις νέες φυλακές στον Ασπρόπυργο, μέσα στις εγκαταστάσεις του παλαιού «Στρατόπεδου της Αμερικανικής Ευκολίας» (παλιά βάση του ΝΑΤΟ). Στο νέο αυτό συγκρότημα σωφρονιστικών καταστημάτων θα μεταφερθούν οι φυλακές Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, η έκταση των 103.022 τ.μ., που θα καταλάβουν οι εγκαταστάσεις των φυλακών, χωρίζεται σε δύο ζώνες. Η πρώτη ζώνη, έκτασης 92.974 τ.μ., προορίζεται για την ανάπτυξη του «Νέου Κορυδαλλού» και η δεύτερη ζώνη, 10.048 τ.μ., για τη δημιουργία Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών.

Ακόμη, προβλέπεται να δημιουργηθούν 40 σωφρονιστικά καταστήματα, καθώς οι εγκαταστάσεις του παλαιού στρατοπέδου ήταν διάσπαρτες σε μικρά οικήματα, ενώ προβλέπεται επίσης η ύπαρξη νοσοκομειακής μονάδας και χώρου εκπαίδευσης, όπως και η κατασκευή εκκλησίας.

Τα κτίρια των φυλακών θα έχουν μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 9 μέτρα ενώ για τις υποδομές ασφαλείας, παρατηρητηρίων και ελέγχου το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος θα είναι τα 14 μέτρα.

Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία δρόμου περιμετρικά των εξωτερικών ορίων των εγκαταστάσεων των φυλακών, όπως και η πρόσθετη περίφραξη πλέον αυτής των κτιριακών εγκαταστάσεων.

