Πολιτική

Μαρινάκης: Μόνιμη αύξηση αποδοχών αντί για έκτακτα βοηθήματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για τις εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ, την ακρίβεια και το Μεταναστευτικό, το οποίο έθεσε μετ΄ επιτάσεως ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Νέα Υόρκη.

-

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ήταν καλεσμένος το Σάββατο στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Ερωτηθείς για την ακρίβεια και τις δυσκολίες των ελληνικών νοικοκυριών να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες τιμές ρτων αγαθών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, αναφέροντας ότι η εισαγόμενη ακρίβεια αντιμετωπίζεται από την κυβέρνηση με τις μόνιμες αυξήσεις σε αποδοχές εργαζόμενων και συνταξιούχων και ότι τα έκτακτα βοηθήματα θα ισχύουν τους επόμενους μήνες μόνο για τις περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Επεσήμανε ότι «Κανείς δεν λέει ότι αυτά αρκούν» καθώς και ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εμφανίζει αποκλιμάκωση.

Αναφέρθηκε στην δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε προ ημερών ο Υπουργός Ανάπτυξης για την προστασία των καταναλωτών, σημειώνοντας ακόμη ότι «σε συμφωνία με τις εταιρείες θα υπάρχουν προϊόντα με σταθερές τιμές για έξι μήνες και θα υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι».

«Δεν είμαστε πάνω από τον μέσο όρο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού. Ο υψηλός πληθωρισμός δεν είναι μόνο λόγω αισχροκέρδειας. Η κυβέρνηση τα έβαλε με μεγάλες εταιρείες για εικονικές εκπτώσεις και για μη σεβασμό της νομοθεσίας. Δεν είμαστε διαπιστωτές προβλημάτων. Τα αντιμετωπίζουμε. Τα πρόστιμα μέχρι το 2019 ήταν μηδέν», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Όσοι μας εγκαλούν ότι σταματά το market pass, μας έλεγαν ότι ήταν ψίχουλα. Βασική υπόσχεση της κυβέρνησης ήταν η αύξηση των εισοδημάτων και το κάναμε. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε σε ημέρες που όλοι θέλουν να ξεχάσουν. Δεν θα κοροϊδέψουμε τους Έλληνες πολίτες. Θα νομοθετούμε μέτρα για την αύξηση των εισοδημάτων. Μειώνουμε φόρους, δεν αυξάνουμε. Ψηφίσαμε την αύξηση του αφορολόγητου» ανέφερε ο κ. Μαρινάκης.

Σε ότι αφορά τα «κόκκινα δάνεια» ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «υπάρχει μείωση τους, καθώς αυξάνονται οι ρυθμίσεις».

Για το Μεταναστευτικό επανέλαβε όσα είπε την Παρασκευή στον ΑΝΤ1 ο Δημήτρης Καιρίδης πως «υπάρχουν αυξημένες ροές μεταναστών, αλλά δεν είμαστε στα νούμερα του παρελθόντος», και προσέθεσε ότι «πρέπει να χτυπηθούν οι διακινητές. Το θέσαμε και στη Τουρκία στην συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, αλλά και στον ΟΗΕ».

«Δεν υπάρχει αίσθηση πρόθεση για ανασχηματισμό», απάντησε σε σχετικό ερώτημα ο Παύλος Μαρινάκης, ενώ ερωτηθείς για τις εσωκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι πρόκειται για διαδικασία που αφορά την Κουμουνδούρου, λέγοντας ότι «δεν είναι στις ανησυχίες μας, ποιος θα είναι ο επόμενος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Στο θιέμα των εσωκομματικών εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκαν λίγο αργότερα, στο ίδιο στούντιο, οι Δημήτρης Μαρκόπουλος: Πάνος Σκουρλέτης και Παύλος Χρηστίδης:

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης - Ινφαντίνο: η οπαδική βία, το δώρο και η “κόκκινη κάρτα” σε υπουργούς

ΗΠΑ: Ο Μενέντεζ αποχωρεί από την προεδρία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

Καύσιμα - Παπαγεωργίου: Η βενζίνη θα φτάσει πάλι στα 2,20 ευρώ το λίτρο