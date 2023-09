Κόσμος

Νέα Υόρκη: Συνάντηση Μπλίνκεν – Φιντάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με τον Τούρκο ομόλογό του συναντήθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πιέσεις και από τις δύο πλευρές, στο θετικό κλίμα της συνάντησης.

-

Ο Ταγίπ Ερντογαν μπορεί να μην κατάφερε να συναντηθεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, συναντήθηκε όμως ο Τούρκος ΥΠΕΞ με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν, σε μια περίοδο που η Τουρκία πιέζει για τα F16.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, οι δύο άνδρες αντάλλαξαν απόψεις για συγκεκριμένα και εποικοδομητικά βήματα που μπορούν να γίνουν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να ανέλθουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε υψηλότερο επίπεδο.

Πάντως από αμερικανικής πλευράς τονίστηκε ότι η συνάντηση έγινε για να τονίσουν τη σημασία της σχέσης ΗΠΑ-Τουρκίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ η συνάντηση διήρκησε 45 λεπτά. Aντάλλαξαν απόψεις για συγκεκριμένα και εποικοδομητικά βήματα που μπορούν να γίνουν το επόμενο διάστημα, προκειμένου να ανέλθουν οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών σε υψηλότερο επίπεδο.

Ωστόσο ο Άντονι Μπλίνκεν υπογράμμισε την αναγκαιότητα επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το συντομότερο δυνατό.

Ο Άντονι Μπλίνκεν ευχαρίστησε την Τουρκία για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να αναβιώσει την Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών Blinken συναντήθηκε σήμερα με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Hakan Fidan στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να τονίσει τη σημασία της σχέσης ΗΠΑ-Τουρκίας, και να εκφράσει την ισχυρή υποστήριξή του για αυξημένη οικονομική και διμερή συνεργασία. Υπογράμμισε, επίσης, την αναγκαιότητα επικύρωσης της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, το συντομότερο δυνατό. Ο Υπουργός, ευχαρίστησε την Τουρκία για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να αναβιώσει την Πρωτοβουλία για τα Σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, και ενθάρρυνε την υποστήριξη των προσπαθειών για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και για την αποτροπή μίας επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Nagorno-Karabakh».

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Είχε “φυλακισμένες” μάνα και κόρη για 2 χρόνια - Προσπάθησε να πνίξει την 22χρονη

Μάνος Χατζιδάκις: Η μεγαλύτερη μουσική ιδιοφυΐα της Ελλάδας

Καύσιμα - Παπαγεωργίου: Η βενζίνη θα φτάσει πάλι στα 2,20 ευρώ το λίτρο