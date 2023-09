Αθλητικά

Σάκκαρη - Τένις: Ανέβηκε θέση στην παγκόσμια κατάταξη

Ο νέος τίτλος της καριέρας της, την εκτόξευσε στην παγκόσμια κατάταξη του τένις.

Η Μαρία Σάκκαρη, η οποία κατέκτησε το τουρνουά τένις WTA 1000, που διεξήχθη στην Γκουανταλαχάρα του Μεξικού και το δεύτερο τίτλο της καριέρας της, ανέβηκε τρεις θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 6 στην παγκόσμια κατάταξη που διατηρεί η WTA, με την Αρίνα Σαμπαλένκα να είναι ξανά στην κορυφή, αφήνοντας την Ιγκα Σβιάτεκ στη δεύτερη θέση του κόσμου. Η Σάκκαρη μπήκε πολύ γερά στο παιχνίδι της πρόκρισης στο WTA Finals του Κανκούν (29/10-5/11). Για την ώρα έχουν προκριθεί Αρίνα Σαμπαλένκα, Ίγκα Σβιόντεκ, Κόκο Γκοφ και Έλενα Ριμπάκινα, ενώ πολύ κοντά είναι και η Τζέσικα Πεγκούλα. Η πρώτη δεκάδα έχει ως εξής:

1. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 9.266 βαθμοί

2. Ιγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 8.195

3. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 6.165

4. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 5.755

5. Ελενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 5.665

6. Μαρία Σάκκαρη (Ελλάδα) 4.360

7. Ονς Ζαμπέρ (Τυνησία) 3.875

8. Μαρκέτα Βοντρουσόβα (Τσεχία) 3.830

9. Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) 3.765

10. Καρολάιν Γκαρσιά (Γαλλία) 3.335

