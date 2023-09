Κοινωνία

Χολαργός: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας

Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα της πολυκατοικίας. Μέσω καμερών ασφάλειας αναζητούν τις κινήσεις και το δρομολόγιο των δραστών.

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Αστυνομία καθώς περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα σημειώθηκε έκρηξη εμπρηστικού μηχανισμού αποτελούμενου από γκαζάκια και εύφλεκτο υγρό σε είσοδο πολυκατοικίας στο Χολαργό.

Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο βρέθηκε πολυκατοικία επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης με τους δράστες να τοποθετούν τον εμπρηστικό μηχανισμό στην είσοδο. Από την έκρηξη προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα της πολυκατοικίας, ενώ έσπασε και ο υαλοπίνακας, με τους κατοίκους να πετάγονται έντρομοι στα μπαλκόνια τους.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας περισυνέλλεξαν υπολείμματα από δύο γκαζάκια, ενώ ξεκίνησε η διαδικασία λήψης καταθέσεων από τους ενοίκους της πολυκατοικίας για να διαπιστώσουν ποιος μπορεί να ήταν ο πιθανός στόχος. Παράλληλα, μέσω καμερών ασφάλειας αναζητούν τις κινήσεις και το δρομολόγιο των δραστών. Προανάκριση διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια.

