Πολιτική

Κύπρος - Δένδιας: Παραμένουμε πιστά στο πλευρό των αδελφών μας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη στην Κύπρο πραγματοποιεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τιμώντας την επέτειο ανεξαρτησίας της Μεγαλονήσου.

-

Με τον υπουργό ‘Αμυνας της Κύπρου Μιχάλη Γιωργάλλα, συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, του πρέσβη της Ελλάδας Ιωάννη Παπαμελετίου και του αρχηγού ΓΕΕΦ αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα.

«Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας - Κύπρου καθώς και για περιφερειακά και διεθνή θέματα κοινού ενδιαφέροντος» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο κ. Δένδιας.

Με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου Μιχάλη Γιωργάλλα @GiorgallasM, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου @ChiefHNDGS, του πρέσβη της Ελλάδας Ιωάννη Παπαμελετίου και του Αρχηγού ΓΕΕΦ Αντιστράτηγου Γεώργιου Τσιτσικώστα.



Συζητήσαμε τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης της… pic.twitter.com/PhBxhVpc8k — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 1, 2023

«Παραμένουμε πιστά στο πλευρό των αδελφών μας Κυπρίων, με στόχο την επανένωση του νησιού και την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας», ανέφερε ο κ. Δένδιας σε ανάρτησή του.

Κατάθεση στεφάνου στα Φυλακισμένα Μνήματα, τόπο και ιερό σύμβολο της θυσίας, όπου εκτελέσθηκαν και ετάφησαν ηρωομάρτυρες για την Ελευθερία της Κύπρου και κουβαλά επάνω του τις σελίδες του πιο ένδοξου βιβλίου της κυπριακής ιστορίας. Όπως γράφει και επιγραφή στον χώρο «Τ/… pic.twitter.com/WJ3fLH6aAY — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 1, 2023

Ο Νίκος Δένδιας, κατέθεσε στεφάνι στα Φυλακισμένα Μνήματα, «τόπο και ιερό σύμβολο της θυσίας, όπου εκτελέσθηκαν και ετάφησαν ηρωομάρτυρες για την Ελευθερία της Κύπρου και κουβαλά επάνω του τις σελίδες του πιο ένδοξου βιβλίου της κυπριακής ιστορίας.

Στο Προεδρικό Μέγαρο της Λευκωσίας, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη @Christodulides, συνοδευόμενος από τον Αρχηγο ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο @ChiefHNDGS, όπου κατέθεσα στέφανο στον ανδριάντα του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ/, ανήμερα της επετείου των 63 ετών… pic.twitter.com/IgfnPy0q6v — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 1, 2023

Όπως γράφει και επιγραφή στον χώρο «Τ/ αντρειωμένου ο θάνατος, θάνατος δε λογιέται»» ανέφερε σε άλλη ανάρτηση ο υπουργός.

Ελληνική Λύση: Όσο ένα μέρος της Κύπρου μας παραμένει σκλαβωμένο, η Εθνεγερσία του 1821, θα παραμένει ανολοκλήρωτη

"Η σημερινή Ημέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι ημέρα θλίψης και όχι «εορτασμών».

Στην παρατεταμένη κατοχή και συστηματική εθνοκάθαρση από την φασιστική Τουρκία, έρχεται να προστεθεί ο υβριδικός πόλεμος με την επιχειρούμενη αλλοίωση του γηγενούς πληθυσμού της Κύπρου μας, μέσω της κατευθυνόμενης παράνομης μετανάστευσης.

Η πραγματική «Ημέρα ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας» θα εορταστεί όταν εκδιωχθεί από το νησί ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης μαζί με τον τελευταίο έποικο - τζιχαντιστή.

Όσο ένα μέρος της Κύπρου μας παραμένει σκλαβωμένο, η Εθνεγερσία του 1821, θα παραμένει ανολοκλήρωτη" αναφέρει η ανακοίνωση..

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας: Ένας νεκρός από πυροβολισμούς σε σπίτι

Τατουάζ - Παππάς: Διάβασα αστείες ιστορίες, αλλά ιδού η έμπνευση… (εικόνες)

Χατζηδάκης για συντάξεις: Αύξηση 3,1% το 2024