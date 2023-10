Πολιτισμός

ΟΑΚΑ: Στον “αέρα” οι συναυλίες των Coldplay

Η ανακοίνωση της εταιρείας παραγωγής των Coldplay για τις συναυλίες του συγκροτήματος στην Αθήνα.

Ανακοίνωση για τις δύο επικείμενες συναυλίες των Coldplay στην Αθήνα εξέδωσε η εταιρεία παραγωγής τους, σημειώνοντας πως ενημερώθηκαν από τα ΜΜΕ για τις εξελίξεις στο ΟΑΚΑ, όπου είναι προγραμματισμένο να γίνουν οι συναυλίες τους.

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται πως, η σύμβαση με το ΟΑΚΑ είναι ακόμα ενεργή, δεν έχει γίνει, ωστόσο, κάποια επίσημη ενημέρωση, η οποία αναμένεται.

Οι συναυλίες είναι προγραμματισμένες για το Σαββατοκύριακο 8-9 Ιουνίου και η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.

Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Αγαπητοί Coldplay fans,

Καθώς αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία μας έχει ενεργή σύμβαση μίσθωσης με την διαχειριστική εταιρεία του ΟΑΚΑ. Η σύμβαση αυτή ούτε έχει καταγγελθεί, ούτε έχει υπαναχωρήσει κάποιος εκ των συμβαλλομένων.

Και εμείς ενημερωθήκαμε από τα ΜΜΕ για τις εξελίξεις σχετικά με τη στατική επάρκεια του ΟΑΚΑ.

Αναμένουμε από την εκμισθώτρια εταιρεία επίσημη ενημέρωση εάν θα εκτελεστεί κανονικά η μεταξύ μας σύμβαση, κάτι το οποίο εξαρτάται από τη διάρκεια των εργασιών που θα πρέπει να υλοποιηθούν για να καταστεί ασφαλής ο χώρος.

Μόλις λάβουμε σχετική ενημέρωση θα προχωρήσουμε με τη σειρά μας σε ανακοινώσεις.

Μέχρι τότε, ζητάμε την υπομονή και την κατανόηση σας, καθώς όλοι επιθυμούμε το ίδιο…να δούμε το κορυφαίο συγκρότημα της εποχής του στην πιο φαντασμαγορική συναυλία που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα!

Σας ευχαριστούμε!».

