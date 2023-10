Κοινωνία

Λούτσα: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία των έξι Τούρκων

Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται από την Ελληνική Αστυνομία, για το έγκλημα που έγινε σε αστικό ιστό και είχε «άρωμα» μαφίας.

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία των έξι Τούρκων στη Λούτσα, η οποία έγινε απόγευμα της 11ης Σεπτεμβρίου.

Το μαφιόζικο χτύπημα είχε γίνει απογευματινές ώρες, σε σημείο κοντά σε σπίτια και παρέπεμπε σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Επίσημες ανακοινώσεις για την υπόθεση θα γίνουν στις 13:30 από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και την εκπρόσωπο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

