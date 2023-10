Πολιτική

Κασσελάκης για Κυπριακό: Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και όχι μονομερείς ενέργειες

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όσα ειπώθηκαν.

Δεκτός από τον Πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, έγινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο, την πρώτη από την ανάληψη καθηκόντων του ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Καλωσορίζοντας τον κ. Κασσελάκη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τον συνεχάρη για την εκλογή του στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, και ως ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προσθέτοντας ότι «προσδοκώ να συνεχιστεί η συνεργασία που υπάρχει πάντοτε με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα και γενικότερα με όλους τους αρχηγούς των κομμάτων.

Έχουμε κοινούς στόχους, κοινές επιδιώξεις, κοινές προκλήσεις, η συνεργασία πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Χαιρετίζω το γεγονός ότι έπελεξες η πρώτη επίσκεψη σου εκτός Ελλάδας να είναι στην Κύπρο, είναι συμβολικής και ουσιαστικής σημασίας.

Καλωσορίζω και τους συνεργάτες σου, είναι πολύ γνωστοί υπό τις προηγούμενες ιδιότητες τους και τη συνεργασία που είχαμε και προσβλέπω στη συζήτηση μας».

Από την πλευρά του ο Σ. Κασσελάκης, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε ότι «και εγώ προσβλέπω στη συζήτηση μας και στη συνεργασία μας. Να σας ευχαριστήσω, επίσης, διότι ήσασταν το πρώτο τηλεφώνημα που έλαβα μετά την εκλογή μου».

Μετά το πέρας της συνάντησής του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο Στέφανος Κασσελάκης τόνισε σε δηλώσεις του πως, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεώρησε καθήκον του, η πρώτη του συνάντηση εκτός Ελλάδος να είναι η Κύπρος.

Όσον αφορά τη συνάντηση, ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως ήταν εξαιρετικά παραγωγική και συζήτησε με τον ΠτΔ πολλά ζητήματα.

«Από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τόνισα τη σημασία που αποδίδουμε στην επανέναρξη των συνομιλιών το συντομότερο δυνατό, στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ, από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017. Συνομιλίες για μια λύση ΔΔΟ, προς όφελος του κυπριακού λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα».

Ο κ. Κασσελάκης, έδειξε τη στήριξή του στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και στις πρωτοβουλίες του, για τον διορισμού απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ καθώς και για τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό.

«Θα έλεγα όσον αφορά στην ΕΕ, οι ευρωτουρκικές σχέσεις έχουν μεγάλη σημασία και πρέπει να αξιοποιηθούν και για τον ελληνοτουρκικό διάλογο αλλά και για την επίλυση του κυπριακού».

ΠτΔ και Στέφανος Κασσελάκης συζήτησαν επίσης τις διεθνείς εξελίξεις ενώ από πλευράς του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ τονίστηκε η σημασία στο συντονισμό και στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

«Αυτό είναι που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και με το σχήμα 3+1 αλλά και με τη Σύνοδο των ευρωπαϊκών κρατών του νότου, που έχουν φέρει καρπούς. Αυτές είναι προσπάθειες που καθιερώθηκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ».

Κάτι πολύ σημαντικό για το θέμα του συντονισμού μεταξύ των δύο κρατών, είπε ο κ. Κασσελάκης, είναι η ελληνική ομογένεια. Κάτι που όπως είπε, θα προωθήσει προσωπικά και θεσμικά όταν επισκεφθεί τις ΗΠΑ.

«Όσον αφορά τον ελληνοτουρκικό διάλογο, είναι μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη αλλά πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στην Τουρκία ότι ενέργειες όπως στα Βαρώσια και την Πύλα ή ενέργειες που αποσκοπούν σε προσπάθειες αναγνώρισης του ψευδοκράτους θα είναι εξαιρετικά αρνητικές όσον αφορά τον ελληνοτουρκικό διάλογο».

Τόνισε πως αυτό που χρειαζόμαστε είναι Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και όχι μονομερής ενέργειες.

