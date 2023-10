Αθλητικά

Europa League - Παναθηναϊκός: Λευκή ισοπαλία με την Μακάμπι Χάιφα

Ο Παναθηναϊκός, παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας στον όμιλό του μετά την ισοπαλία με την Μακάμπι Χάιφα.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε «αλώβητος» απ’ το «Sammy Ofer Stadium» της Χάιφα, αποσπώντας «λευκή» ισοπαλία (0-0) στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League και σε συνδυασμό με τη νίκη της Βιγιαρεάλ επί της Ρεν με 1-0, παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας κι οδηγεί την κούρσα στον 6ο όμιλο με 4 βαθμούς. Μεγάλη εμφάνιση από τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι που κατέβασε «ρολά» σε τέσσερις περιπτώσεις, εξαιρετική εμφάνιση κι απ’ τους Τόνι Βιλένα και Τιν Γεντβάι σε ένα βράδυ που οι «πράσινοι» πήραν ένα αποτέλεσμα που τους κρατάει στο «ρετιρέ».

Στο 7’ από βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Νταβίντ πλάσαρε από μακριά με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ. Στο 13’ ο Μπρινιόλι έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά στο σουτ του Νταβίντ, ενώ ένα λεπτό αργότερα, ο διαιτητής Αντόνιο Νόμπρε δεν έδειξε φάουλ πάνω στον Ιταλό γκολκίπερ, αλλά η Βιλένα έδιωξε πολύ πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Ο Παναθηναϊκός έχασε τεράστια ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα στο σκορ στο 17’, όταν από ωραία εκτέλεση φάουλ του Βιλένα, ο Ιωαννίδης σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και πήρε την κεφαλιά, αλλά η προσπάθειά του αποκρούστηκε από το οριζόντιο δοκάρι και τη συνέχεια το γυριστό του Αράο πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 20ό λεπτό η Μακάμπι προσπάθησε να «χτυπήσει» ξανά με βαθιά μπαλιά στην πλάτη της «πράσινης» άμυνας, με τον Χαλαϊλί να κερδίζει τον Χουάνκαρ και να σουτάρει με το αριστερό, όμως ο Μπρινιόλι έκανε άλλη μία εντυπωσιακή επέμβαση.

Ο Παναθηναϊκός άρχισε να κλέβει περισσότερες μπάλες στη μεσαία γραμμή και στο 26’ είχε άλλη μία καλή στιγμή, με τον Βιλένα να σουτάρει έξω απ’ την περιοχή και την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ απ’ το αριστερό δοκάρι του Κέουφ.

Στο 39’ από κακό υπολογισμό του Χουάνκαρ σε γύρισμα του Κορνού, ο Χαλαϊλί βρέθηκε σε θέση βολής και σούταρε πάνω από τα δοκάρια του Παναθηναϊκού.

Οι παίκτες του «τριφυλλιού» δεν μπήκαν καλά ούτε στο δεύτερο μέρος, με τους Ισραηλινούς να πιέζουν περισσότερο και τον Νταβίντ να σημαδεύει λίγο άουτ με το κεφάλι μετά τη σέντρα του Χαλαϊλί.

Στο 59’ από βαθιά μπαλιά του Σεκ, ο Νταβίντ έφυγε στην πλάτη του Γεντβάι και πήγε σε πλάγιο τετ-α-τετ, όμως ο Μπρινιόλι έδιωξε κι πάλι εντυπωσιακά με το δεξί πόδι του.

Ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού έκανε την απόκρουση του αγώνα στο 71’ σε κεφαλιά του Χαλαϊλί από τα δύο μέτρα, ενώ στο 86’ οι «πράσινοι» έφτασαν μία... ανάσα από το γκολ, όταν από πολύ ωραίο συνδυασμό των Βαγιαννίδη και Τζούριτσιτς, ο νεαρός μπακ «έστρωσε» την μπάλα στον Παλάσιος, όμως το τελείωμά του αποκρούστηκε από τον Σίμιτς.

Διαιτητής: Αντόνιο Νόμπρε (Πορτογαλία)

Κίτρινες: 2’ Σαμπιά Ντιά, 54’ Κορνού, 71’ Σούντγκρεν - 56’ Ιωαννίδης, 60’ Τζούριτσιτς (εκτός αγωνιστικού χώρου)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ (Μασάι Ντέγκο): Κέουφ, Σούντγκρεν, Σίμιτς, Σεκ, Κορνού, Καφουμανά Σο (68’ Αλί Μουχάμεντ), Γιαμπέρ, Σαμπιά Ντιά (68’ Πιερό), Χαλαϊλί (84’ Σίμπλι), Σουράνοφ (46’ λ.τρ. Σερί), Νταβίντ (76’ Ρεφαέλοφ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Κώτσιρας (78’ Βαγιαννίδης), Σένκεφελντ, Γεντβάι, Χουάνκαρ (87’ Μλαντένοβιτς), Αράο, Τσέριν (67’ Τζούριτσιτς), Βιλένα, Μαντσίνι (78’ Παλάσιος), Μπερνάρ, Ιωαννίδης (67’ Σπόραρ).

