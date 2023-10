Κοινωνία

Αυτοψία ΑΝΤ1 σε λεωφορεία: καταγγελίες για άθλιες συνθήκες και εγκληματικότητα (βίντεο)

Αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, για την κατάσταση των λεωφορείων στην χώρα.

Πολίτες καταγγέλουν στην κάμερα του ΑΝΤ1 τις άθλιες συνθηκες που επικρατούσε στις αστικές συγκοινωνίες.

"Εκρηκτική" είναι η κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, με το επιβατικό κοινό όχι μόνο να ταλαιπωρείται περιμένοντας με τις ώρες στις στάσεις των λεωφορείων - τρόλεϊ αλλά και να βιώνει άθλιες συνθηκες.

Όπως αποκαλύπτουν πολίτες στον ΑΝΤ1, "Άθλιες όντως συνθηκες πολύς κόσμος, ταλαιπωρία στριμωξίδι είναι τραγική η κατάσταση μέσα στα λεωφορεία", είναι καθημερινότητα." ακόμη αναφέρουν "Περιμένουμε οι συνθηκες μέσα ούτε καθαριότητα θέλουν επισκευές όλο χαλάνε...."

"Πολλές φορές δεν το έχουν λεωφορεία ούτε στα τέρματα, κλιματιστικά δεν δουλεύουν, τρομερές καθυστερήσεις", αναφέρει ακόμη μία μαρτυρία.



Λεωφορεία που κινούνται στους δρόμους εδώ και 30 χρόνια γεμάτα φθορές και σημαντικά προβλήματα. Σπασμένα κουμπιά, φθαρμένα καθίσματα, λαμαρίνες ξηλωμενες, χερούλια ανύπαρκτα. Αυτή την εικόνα αντικρίζουν καθημερινά οι επιβατες τους δρόμους της Αθήνας.

Ο Δημήτρης Τζανίκης, οδηγός λεωφορείου, περιγράφει στην κάμερα του ΑΝΤ1: "Οι ελλείψεις σε προσωπικό τεράστιες από το 2006 ένας διαγωνισμός έγινε πήραν 350 άτομα και οι μισοί έφυγαν γτ δεν μπόρεσαν να αντέξουν τις συνθηκες. Ο στόλος είναι προβληματικός γτ είναι παλιά, εισιτηριοδιαφυγή επίσης μεγάλο θέμα".

Οι επιβατες αναγκάζονται να περιμένουν πολλές φορές πάνω από μισή ωρα στις στάσεις των λεωφορείων με τις καθυστερήσεις σε δρομολόγια και τελικά να στριμώχνονται ο ένας πάνω στον άλλον, όπως λένε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤΕΝΝΑ.

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά επιβατες καταγγέλουν οτι βιώνουν και επικίνδυνα περιστατικά στη διάρκεια των μετακινήσεών τους.

Αλλά και οι εργαζομενοι μιλούν για τα περιστατικά επίθεσης που εχοτν δεχθεί.

Σχετικά με περιστατατικά εγκληματικότητας που έχει αντιμετωπίσει σε λεωφορείο, ο κ. Τζανίκης επισημαίνει: "μας επιτίθενται ειδικά εδώ στην πλατεία γλυφάδας, ΜΕΝΙΔΙ, λιοσια. Τις προάλλεςοτ επιτέθηκαν και μου έσπασαν το παρμπρίζ είναι σαπισμένα βέβαια εξωτερικά αλλά δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και εμείς βέβαια τρέχουμε για να εξυπηρετήσουμε το κοινό".

Ωστοσο, οι εργαζομενοι τονίζουν πως παρά τις ελλείψεις και τα προβλήματα προσπαθούν να εξυπηρετήσουν το επιβατικό κοινό.

