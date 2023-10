Αθλητικά

Πέθανε η Ελένη Πόταρη

Ανείπωτη θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό για τον θάνατο της 41χρονης διεθνούς αθλήτριας.

Βαρύ πένθος σκόρπισε στο ελληνικό χάντμπολ η τραγική είδηση του θανάτου της Ελένης Πόταρη, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 41 ετών, όπως ενημέρωσε η Ομοσπονδία.

Η εκλιπούσα «έγραψε» τεράστια καριέρα ως αθλήτρια, ούσα μέλος της Εθνικής ομάδας για πολλά χρόνια, με συμμετοχή και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα.

Η ανακοίνωση της ΟΧΕ: «Η Ομοσπονδία Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος με βαθιά οδύνη ανακοινώνει το θάνατο της Ελένης Πόταρη σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Η Ελένη Πόταρη τίμησε το ελληνικό χάντμπολ και την Εθνική ομάδα, της οποίας ήταν ενεργό μέλος επί σειρά ετών, συμμετέχοντας μάλιστα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004.

Πραγματοποίησε μεγάλη καριέρα ως αριστερή εξτρέμ, κατακτώντας τίτλους, ενώ είχε και σημαντικές ατομικές διακρίσεις. Ξεκίνησε από τον Άρη Νικαίας, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ορμή Πάτρας, ΟΦΝ Ιωνίας, Αναγέννηση Βύρωνα και ΓΑΣ Καματερού.

Συμμετείχε επίσης με την Εθνική Γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες της Τύνιδας (2001), της Αλμερίας (2005) και στους Βαλκανικούς Αγώνες της Τουρκίας το 2004 όπου και κατακτήθηκε το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ελένη τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρούταν από προβλήματα υγείας, τα οποία αντιμετώπιζε πάντα με θάρρος και περίσσια αξιοπρέπεια. Ήταν μία μαχήτρια της ζωής και έτσι θα την θυμόμαστε.

Ο Πρόεδρος Κώστας Γκαντής, τα μέλη του ΔΣ της ΟΧΕ, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Στέλιος Αγγελούδης, το προσωπικό και το γραφείο Τύπου της Ομοσπονδίας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους δικούς της ανθρώπους».

