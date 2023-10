Κόσμος

Γάζα: εγκατέλειψαν τα σπίτια τους δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι (εικόνες)

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η εκκένωση της περιοχής, καθώς πλησίαζε η λήξη του τελεσιγράφου του Ισραήλ, πριν την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτιμάται πως εγκατέλειψαν την πόλη της Γάζας και κινήθηκαν προς νότο αφού ο στρατός του Ισραήλ έδωσε διορία 24 ώρες για να εκκενωθεί το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενόψει χερσαίων επιχειρήσεων ευρείας κλίμακας, ανακοίνωσε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ.

Ήδη πριν από το τελεσίγραφο αυτό του ισραηλινού στρατού, είχαν εκτοπιστεί πάνω από 423.000 άνθρωποι στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία παραμένει σε κατάσταση πολιορκίας και υφίσταται σφυροκόπημα από τον ισραηλινό στρατό.

Η Σαουδική Αραβία απορρίπτει «κατηγορηματικά» την εκκένωση της Γάζας

Η διπλωματία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως το βασίλειο απορρίπτει «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε μετακίνηση του πληθυσμού της Γάζας, καταδικάζοντας τον βομβαρδισμό «ανυπεράσπιστων αμάχων», ανεβάζοντας τον όνο των επικρίσεών της στο Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς.

Το Ριάντ «δηλώνει την κατηγορηματική του απόρριψη έναντι των καλεσμάτων για τον εξαναγκαστικό εκτοπισμό του παλαιστινιακού πληθυσμού της Γάζας και την καταδίκη του για τον συνεχιζόμενο βομβαρδισμό ανυπεράσπιστων αμάχων» στον θύλακα, τόνισε το σαουδαραβικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η σαουδαραβική ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα καθώς ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Άντονι Μπλίνκεν, έφθανε στο Ριάντ στο πλαίσιο περιοδείας του σε έξι αραβικές χώρες, μετά το ταξίδι του στο Ισραήλ.

Η πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και ο πόλεμος που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της, βομβαρδίζοντας τη Λωρίδα, έθεσε υπό αμφισβήτηση, αν δεν ενταφίασε, τις προσπάθειες της αμερικανικής κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν να προωθήσει την προσέγγιση Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας. Το Ριάντ, που μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ, έδωσε στη δημοσιότητα αυτή την εβδομάδα σειρά ανακοινώσεων υποστήριξης στους Παλαιστίνιους.

Ισραήλ: επιχειρήσεις ξεκίνησαν στα περίχωρα της Γάζας

Οι ισραηλινές δυνάμεις διείσδυσαν στο έδαφος της Λωρίδας της Γάζας τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε την Παρασκευή ο στρατός, πριν από την αναμενόμενη χερσαία επιχείρηση στον πυκνοκατοικημένο παλαιστινιακό θύλακα.





«Τις τελευταίες 24 ώρες οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού πραγματοποίησαν τοπικής κλίμακας επιδρομές εντός του εδάφους της Λωρίδας της Γάζας» αναζητώντας «τρομοκράτες» που εκτοξεύουν ρουκέτες προς το Ισραήλ και «εξοπλισμό» αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, καταβλήθηκαν επίσης προσπάθειες για τον εντοπισμό ατόμων που αγνοούνται. Ο στρατός έχει επιβεβαιώσει ότι στη Γάζα κρατούνται τουλάχιστον 120 «αιχμάλωτοι».

Στις επιχειρήσεις αυτές συμμετείχαν μονάδες του πεζικού και άρματα.

Διάγγελμα Νετανιάχου: Θα εξαλείψουμε την Χαμάς, είμαστε μόλις στην αρχή

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου το βράδυ της Παρασκευής ότι τα αντίποινα της τελευταίας εβδομάδας για την επίθεση της Χαμάς δεν ήταν παρά «μόνο η αρχή», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τι θα ακολουθήσει ή για πόσο καιρό.

«Πλήττουμε τους εχθρούς μας με ισχύ άνευ προηγουμένου», ανέφερε ο Νετανιάχου σε μια σύντομη ανακοίνωσή του που, γεγονός εξαιρετικά ασυνήθιστο, μεταδόθηκε από την τηλεόραση αφού είχε ξεκινήσει η αργία του εβραϊκού Σαββάτου. «Τονίζω ότι αυτή είναι μόνο η αρχή», επέμεινε ο Νετανιάχου.

«Το Ισραήλ θα καταστρέψει τη Χαμάς, όσο καιρό κι αν χρειαστεί, και θα τελειώσει τον πόλεμο», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε διάγγελμά του το βράδυ της Παρασκευής. «Οι εχθροί μας μόλις άρχισαν να πληρώνουν το τίμημα», είπε και πρόσθεσε:

«Μίλησα με οικογένειες που σήμερα έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα. Το Ισραήλ δε θα ξεχάσει ποτέ τούτες τις φρικτές πράξεις των εχθρών μας. Συγκεντρώνουμε τεράστια διεθνή υποστήριξη. Χτυπάμε τους εχθρούς μας, με πρωτοφανή δύναμη. Αυτή είναι μόνο η αρχή», προσέθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

