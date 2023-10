Κόσμος

Αλ Κάιντα: Παγκόσμια επίθεση στο Ισραήλ και στους υποστηρικτές του

Η Αλ Κάιντα καλεί να γίνουν επιθέσεις στο Ισραήλ και στους υποστηρικτές του παγκοσμίως.

Η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα κάλεσε τους υποστηρικτές της σε όλο τον κόσμο να διαπράξουν επιθέσεις εναντίον εβραίων, του Ισραήλ και των υποστηρικτών τους.

«Είθε ο τζιχάντ εναντίον των εβραίων και των συμμάχων τους να επεκταθεί σε όλη τη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό», ανέφερε χθες Παρασκευή μέσω των συνηθισμένων διαύλων προπαγάνδας της.

Οι «γιοι του ισλάμ» πρέπει να επιτεθούν στους «σιωνιστές» στους δρόμους του Ντουμπάι, του Αμπού Ντάμπι, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, συνέχισε.

Κάλεσε τους συμπαθούντες της και άλλους πιστούς να ενωθούν με αυτόν που αποκάλεσε αγώνα της.

Μετά την αιφνιδιαστική, άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο, με πάνω από 1.300 νεκρούς και σχεδόν 3.400 τραυματίες στην επικράτεια του εβραϊκού κράτους, ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε πόλεμο εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, με τουλάχιστον 1.900 Παλαιστίνιους να έχουν σκοτωθεί και άλλους περίπου 7.700 να έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Η Αλ Κάιντα κάλεσε τους οπαδούς της να βάλουν επίσης στο στόχαστρο τους υποστηρικτές του Ισραήλ, να «σειστεί το έδαφος κάτω από τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις, τα αεροδρόμια και τις πρεσβείες στις ισλαμικές περιοχές μας», καθώς «από τις αποθήκες» των ΗΠΑ, πάνε στο Ισραήλ «πυρομαχικά» που καταλήγουν «στα κεφάλια και στα στήθη των παλαιστίνιων αδελφών μας».

Η επίθεση της Χαμάς, έκρινε η τρομοκρατική οργάνωση, νίκησε όλες τις ενδοτικές συμμαχίες με τους εβραίους, παρελθούσες και μελλοντικές. Προφανώς αναφερόταν στις πρόσφατες συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων αραβικών ή ισλαμικών κρατών με το Ισραήλ.

Μένει να φανεί πόση επιρροή διατηρεί το νεφέλωμα της Αλ Κάιντα, που είχε αναλάβει την ευθύνη για τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις ΗΠΑ την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Ο ιδρυτής και ηγέτης της Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε σε επιχείρηση των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων στην Αμποταμπάντ του Πακιστάν το 2011. Ο διάδοχός του, ο Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, σκοτώθηκε σε πλήγμα αμερικανικού UAV στην Καμπούλ του Αφγανιστάν το καλοκαίρι του 2022.

