Ισραήλ - Καιρίδης: Επιφυλακή για αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Ελλάδα

Τι είπε για την επίθεση της Χαμάς και την στάση του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Τι δήλωσε για την επιδίωξη του Ερντογάν από την κρίση στην Μέση Ανατολή, τα ελληνοτουρκικά και τις ροές σε Έβρο και νησιά.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», το πρωί του Σαββάτου, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, επεσήμανε ότι «Υπάρχει γενικευμένη ανησυχία γι’ αυτό που συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Οι χώρες γύρω - γύρω δεν είναι και οι πιο σταθερές. Ο Λίβανος, η Αίγυπτος… Θεωρώ αδιανόητο να πιστεύει κανείς ότι η βία είναι η λύση».

«Η Αίγυπτος ήδη έχει 7 εκατομμύρια πρόσφυγες από την υποσαχάρια ζώνη. Το τελευταίο που θέλει είναι να δημιουργηθεί νέο πρόβλημα, γι’ αυτό έχουν κλείσει το πέρασμα στην Ράφα», σημείωσε ο κ. Καιρίδης.

Όπως επεσήμανε ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, «Το Ισραήλ έχει κάθε δικαίωμα στην άμυνα. Μακάρι να εξοντώσει τη Χαμάς. Όμως, πρέπει να υπάρχει πολιτικό πλαίσιο λύσης στο Παλαιστινιακό. Ή θα πάμε πολύ χειρότερα ή θα υπάρξει προοπτική λύσης. Η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει. Το Ισραήλ είναι κράτος δημοκρατικό και πρέπει να λειτουργήσει ως τέτοιο κράτος».

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν αιτήματα προς την Ελλάδα, ο Δημήτρης Καιρίδης απάντησε ότι «Συγκεκριμένα πράγματα έχουν ζητηθεί πχ. το αεροδρόμιο να μπορεί να είναι προσβάσιμο για τους πολίτες που θέλουν να απομακρυνθούν από το Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν έχει ζητήσει τίποτα, έχει την στρατιωτική ισχύ, δεν έχει ζητήσει ούτε από τις ΗΠΑ».

Προσέθεσε ότι «έχουμε ένα πλοίο σε Νατοϊκή άσκηση προγραμματισμένη από καιρό, ανοιχτά της Κύπρου. Το ελληνικό πλοίο που δεν είναι μέρος της συνοδείας του αμερικανικού αεροπλανοφόρου. Οι ΗΠΑ δεν θέλουν εμπλοκή τρίτων, δεν θέλουν διάχυση, για αυτό καλούν το Ιράν να μείνει εκτός».

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο Δημήτρης Καιρίδης είπε ότι «Η δική μας προσπάθεια είναι να προφυλάξουμε την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Η αλήθεια είναι ότι ο Ερντογάν απομακρύνεται από την Δύση και προσπαθεί να θυμηθεί τον ρόλο που θέλει να παίξει, ενώ πιέζεται και από την τουρκική κοινή γνώμη που είναι υπέρ των Παλαιστίνιων. Προς στιγμή και οι Ισραηλινοί και οι Αμερικανοί του δίνουν ένα «τράτο», διότι δεν θέλουν την υπόγεια στήριξη στην Χαμάς».

Υπογράμμισε ότι «έχουμε βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουμε μεγάλη μείωση, κυρίως στον Έβρο όπου οι ροές σχεδόν εκμηδενίστηκαν, ενώ και στο Αιγαίο έχουμε μεγάλη μείωση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν επαγρυπνούμε. Ήδη η Κύπρος πιέζεται με βάρκες από τον Λίβανο».

«Υπάρχει επιφυλακή στις μυστικές υπηρεσίες. Υπάρχει αύξηση του προσωπικού φύλαξης στα νησιά μας, έχουμε τεταμένη την προσοχή μας και στα social media. Υπάρχουν ανησυχίες για αύξηση των μεταναστευτικών ροών», σημείωσε ο κ. Καιρίδης.





