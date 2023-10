Κόσμος

Επαναπατρισμός Αμερικανών μέσω Αθηνών: Ικανοποίηση στις ΗΠΑ

Τι γράφουν μεγάλα διεθνή πρακτορεία για τις δυνατότητες των αμερικανών του Ισραήλ να πετάξουν προς την Ελλάδα.

Ικανοποίηση επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τη διαθεσιμότητα της Ελλάδας για επαναπατρισμό αμερικανών πολιτών από το Ισραήλ, με αφετηρία πτήσεις Τελ Αβίβ – Αθήνα. Αυτό είναι τουλάχιστον το κεντρικό μήνυμα το οποίο εκπέμπουν μεγάλα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στη Νέα Υόρκη Θανάσης Τσίτσας.

ABC News: “Οι αμερικανοί πετούν μέσω Αθηνών ή Φρανκφούρτης”

Το ABC News δημοσιεύει άρθρο των Justin Gomez , Shannon K. Crawford, και Ivan Pereira με τίτλο “State Department announces plan to fly Americans out of Israel” που αναφέρει ότι, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο Λευκός Οίκος, το State Department θα οργανώσει ναυλωμένες πτήσεις για τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τις πτήσεις ακόμη διαμορφώνονται, αλλά οι πολίτες αυτοί θα πετάξουν από το Ισραήλ "σε τοποθεσίες στην Ευρώπη" από την Παρασκευή, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, John Kirby.

Σημειώνεται -μεταξύ άλλων- ότι η Πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ισραήλ έστειλε μήνυμα στους Αμερικανούς προειδοποιώντας τους ότι θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να προγραμματιστούν οι πτήσεις για όσους επιθυμούν να αναχωρήσουν. Το μήνυμα ανέφερε ότι θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην Αθήνα ή στη Φρανκφούρτη, ή δια θαλάσσης από τη Χάιφα στην Κύπρο.

Η Delta Airlines δήλωσε ότι συνεργάζεται με την αμερικανική κυβέρνηση για να βοηθήσει στην οργάνωση των πτήσεων. Η United Airlines δήλωσε ότι είναι "σε στενή επαφή" με το State Department, καθώς προσπαθεί να προσθέσει πτήσεις τσάρτερ για Αμερικανούς στο Ισραήλ. Την Τετάρτη, η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προσθέσει πτήσεις από την Αθήνα στο αεροδρόμιο Newark, για να βοηθήσει τους ταξιδιώτες στην περιοχή. Η United δήλωσε την Πέμπτη ότι πρόσθεσε επιπλέον πτήσεις και όρισε ανώτατα όρια ναύλων μεταξύ Αθήνας και Νewark, ενώ θα χρησιμοποιήσει επίσης μεγαλύτερα αεροσκάφη για την πτήση από Αθήνα προς Ουάσιγκτον.

Reuters: “Εισιτήρια για την Αθήνα σε προσφορά”

To Reuters με τίτλο “US will offer charter flights to help Americans leave Israel starting Friday” αναφέρει ότι όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, μετά από εκτεταμένες συνομιλίες με τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες και πιέσεις από το Κογκρέσο, το State Department θα αρχίσει να προσφέρει από την Παρασκευή πτήσεις τσάρτερ προς την Ευρώπη, για να βοηθήσει όσους Αμερικανούς επιθυμούν να εγκαταλείψουν το Ισραήλ.

Σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι στα αναμενόμενα δρομολόγια περιλαμβάνονται πτήσεις από το Τελ Αβίβ προς την Αθήνα, όπως ανέφερε το Reuters. Δεν είναι σαφές πόσο θα διαρκέσει αυτή η προσφορά, αλλά μπορεί να είναι μόνο λίγες ημέρες, δήλωσαν αξιωματούχοι της αεροπορικής εταιρείας.

Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα του State Department, που είδε το Reuters, ανέφερε ότι σχεδιάζει να προσφέρει επιλογές διέλευσης από την Παρασκευή, "αλλά θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να προγραμματιστεί η μεταφορά όσων επιθυμούν να αναχωρήσουν". "Εάν επιλέξετε να λάβετε αυτή τη βοήθεια αναχώρησης, η μεταφορά θα γίνει αεροπορικώς προς Αθήνα ή Φρανκφούρτη, ή δια θαλάσσης από τη Χάιφα προς την Κύπρο", τονίζεται.

Την Τετάρτη, η United Airlines ανέφερε ότι θα προσθέσει δύο πτήσεις μεταξύ Newark (New Jersey) και Αθήνας τις επόμενες ημέρες, για να βοηθήσει τους Αμερικανούς που προσπαθούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους από το Ισραήλ. Η εταιρεία δήλωσε την Πέμπτη ότι θα προσθέσει ένα τρίτο δρομολόγιο μετ' επιστροφής.

Η Delta Air Lines δήλωσε επίσης ότι θα προσθέσει πτήσεις προς την Αθήνα τις επόμενες ημέρες.

Στο email που εξέτασε το Reuters αναφέρεται ότι "οι Αμερικανοί θα κληθούν να υπογράψουν μια συμφωνία για την εξόφληση προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ πριν από την αναχώρηση και θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να κανονίσουν μόνοι τους τη διαμονή και το περαιτέρω ταξίδι από την Ελλάδα, τη Γερμανία ή την Κύπρο στον τελικό προορισμό τους".

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σχεδόν 150 νομοθέτες με επικεφαλής τους Αμερικανούς αντιπροσώπους Grace Meng και (την ομογενή) Nicole Malliotakis απέστειλαν διακομματική επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Antony Blinken, με την οποία προέτρεπαν το υπουργείο "να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του, για να βοηθήσει τους Αμερικανούς να φύγουν από το Ισραήλ και να επιστρέψουν στις ΗΠΑ".

Wall Street Journal: “Αυξάνονται οι πτήσεις από και προς την Αθήνα”

Η Wall Street Journal σε άρθρο με τίτλο “Israel Flight Cancellations, Ticket Prices Leave Some Stranded”, αναφέρεται στην διακοπή των απευθείας πτήσεων προς το Ισραήλ και στις προσπάθειες επαναπατρισμού των Αμερικανών.

Μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι η United Airlines δήλωσε ότι θα επαναλάβει τις πτήσεις προς το Ισραήλ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αλλά εν τω μεταξύ σχεδιάζει να προσθέσει επιπλέον πτήσεις μεταξύ Newark και Αθήνας για τους ταξιδιώτες που μπορούν να φτάσουν στην Ελλάδα.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο Καναδάς δρομολογεί δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Καναδικής Πολεμικής Αεροπορίας για να μεταφέρουν πολίτες του στην Αθήνα.

“I’m basically stuck in Israel.” Flight cancellations and sky-high ticket prices have stranded many people seeking to leave the country. https://t.co/un4BC8TkxU — The Wall Street Journal (@WSJ) October 12, 2023

