Εκλογές - Περιφέρειες: Κουρέτας, Πτωχός και “γαλάζιοι αντάρτες” στο προσκήνιο

Στις έξι Περιφέρειες όπου διεξήχθη β΄ γύρος εκλογών, νίκησε μόνον ένας από τους επίσημους υποψήφιους που στήριξε η συμπολίτευση. Πως ολοκληρώνεται το παζλ του β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σημαντικές ανατροπές επεφύλασσε ο δεύτερος γύρος των εκλογών στην τοπική αυτοδιοίκηση στις 6 περιφέρεις στις οποίες οι ψηφοφόροι κλήθηκαν να ψηφίσουν.

Στις 4 από αυτές επικράτησαν οι λεγόμενοι «γαλάζιοι αντάρτες», δηλαδή υποψήφιοι που προέρχονται μεν από την ΝΔ, αλλά κατέβηκαν κόντρα στους επίσημους υποψηφίους του κυβερνώντος κόμματος.

Αντίθετα, ο επίσημος υποψήφιος της ΝΔ, Δημήτρης Πτωχός, επικράτησε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.





Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, επικράτησε ο Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος στηρίχθηκε από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Στον αντίποδα, στις 7 Περιφέρεις που το αποτέλεσμα είχε κριθεί από τον πρώτο γύρο, οι νικητές είτε προέρχονταν από την ΝΔ είτε είχαν στηριχθεί και από αυτήν, όπως ο Σταύρος Αρναουτάκης που προέρχεται από το ΠΑΣΟΚ.

Συγκεκριμένα, από τον Α’ γύρο, εκλέχθηκαν επίσης, ο Νίκος Χαρδαλιάς στην Περιφέρεια Αττικής, ο Νεκτάριος Φαρμάκης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Αλέξανδρος Καχριμάνης στην Περιφέρεια Ηπείρου, ο Απόστολος Τζιτζικώστας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο Γιώργος Χατζημάρκος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Φάνης Σπανός στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Οι αποψινοί νικητές

Στην Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, νίκησε ο Χριστόδουλος Τοψίδης τον Χρήστο Μέτιου, με ποσοστό 50,86%.

Στο Βόρειο Αιγαίο κέρδισε ο Κώστας Μουτζούρης, τον Αλκιβιάδη Στεφανή, με ποσοστό 54,68%.

Στη Δυτική Μακεδονία κέρδισε ο Γιώργος Αμανατίδης του Γιώργου Κασαπίδη με ποσοστό 56,77%.

Στη Θεσσαλία κέρδισε ο Δημήτρης Κουρέτας του Κώστα Αγοραστού με ποσοστό 59,68%.

Στα Ιόνια Νησιά κέρδισε ο Γιάννης Τρεπεκλής της Ρόδης Κράτσα με ποσοστό 65,40%.

Στην Πελοπόννησο κερδισε ο Δημήτρης Πτωχός του Πέτρου Τατούλη με ποσοστό 52,77%.

