Αυτοδιοικητικές εκλογές – ΠΑΣΟΚ: Ημέρα προσωπικής ήττας του Μητσοτάκη

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη σχολιάζοντας τα χθεσινά αποτελέσματα, επέμεναν στην ανάγκη προγραμματικών συνεργασιών «για να αντιμετωπίσουμε νικηφόρα την Ν.Δ».

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανέφεραν ότι "σήμερα είναι μια ημέρα προσωπικής ήττας του κ. Μητσοτάκη και του συστήματος εξουσίας του Μαξίμου. Οποιαδήποτε άλλη σεναριολογία νοθεύει τη μεγάλη νίκη, που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ.

Εμείς είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε νικηφόρα τη Νέα Δημοκρατία και όχι να της πετάμε σωσίβιο σε κάθε δύσκολη στιγμή. Εξαρχής είχαμε προτεραιότητα τις προγραμματικές συνεργασίες από τα κάτω και την αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη. Νέα πρόσωπα με επάρκεια και καθαρό προοδευτικό λόγο, είναι αυτά που απέδειξαν ότι μπορούν να γυρίσουν σελίδα για την πατρίδα μας.

Αυτή η στρατηγική μας ήταν νικηφόρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και θα συνεχιστεί. Θα εκφράσουμε τις αγωνίες του προοδευτικού κόσμου, γι’ αυτό καλούμε κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη να αγωνιστούμε μαζί για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή, που έχει ανάγκη ο τόπος. Η χθεσινή νίκη απέδειξε ότι όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε".

