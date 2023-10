Πολιτική

ΑΝΤ1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Τι απαντά ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το μήνυμα των πολιτών. Τι αναφέρει για την κρίση στην Μέση Ανατολή. Τι λέει για το κυβερνητικό έργο.

-

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη συνέντευξη του μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές, απαντά για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Πως κρίνει το αποτέλεσμα και σε ποιους απηύθυνε το μήνυμα «να πατάνε στην γη».

Πως αποτιμά την πορεία του κυβερνητικού έργου.

Τι αναφέρει για την στάση που θα κρατήσει η Ελλάδας απέναντι στις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή…

Παρακολουθήστε την συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, απόψε, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, στις 18:45, με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

