Τεχνητή Νοημοσύνη: Συγκρότηση Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου στην Ελλάδα

Με απόφαση Μητσοτάκη συγκροτείται η Επιτροπή. Οι κορυφαίοι επιστήμονες που την απαρτίζουν.

Με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συγκροτείται Συμβουλευτική Επιτροπή Υψηλού Επιπέδου για την Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Όπως αναφέρει ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού, «ο εκθετικός ρυθμός εξέλιξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθιστά απαραίτητη τη σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής υπό τον πρωθυπουργό, με κύριο αντικείμενο την προετοιμασία της χώρας μπροστά στις εξελίξεις που οι κάθε είδους εφαρμογές της εν λόγω τεχνολογίας θα φέρουν, στην κατεύθυνση της συμμετοχικής ανθεκτικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και ευημερίας.

Η Επιτροπή θα παρέχει τεκμηριωμένες συμβουλές και προτάσεις για το πώς η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει τις πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες που προκύπτουν από τη χρήση της ΤΝ, αλλά και το πώς μπορεί να εφαρμόσει ένα συνεκτικό πλαίσιο προστασίας από τις πιθανές προκλήσεις και αναπροσαρμογές, τις ανισότητες και τους κινδύνους που ελλοχεύουν».

Συγκεκριμένα επισημαίνεται ότι, η Επιτροπή θα διατυπώνει συστάσεις πολιτικής και θα χαράσσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μακροπρόθεσμη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για την ΤΝ, με εστίαση στα πεδία σημασίας για την Ελλάδα: στην οικονομία και την κοινωνία, στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην αύξηση της καινοτομίας, την ενίσχυση υποδομών, τη διαχείριση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού και της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προάσπιση της εθνικής ψηφιακής κυριαρχίας και τη βελτίωση της λειτουργίας του Δημοσίου.

Επιπλέον, η Επιτροπή θα έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους τομείς όπου η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μπορεί να τεθεί στην πρωτοπορία του διεθνούς διαλόγου σχετικά με τη χρήση της ΤΝ και να υποδείξει τρόπους, ώστε να συνδυαστεί δημιουργικά η εφαρμογή των ηθικών και ρυθμιστικών κανόνων με την προώθηση της καινοτομίας, από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα και θα συνεισφέρει τις εθνικές θέσεις στον ευρωπαϊκό διάλογο για το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΤΝ. Τέλος, θα καταγράφει τις δυναμικές τάσεις και θα διερευνά τις μελλοντικές προοπτικές της εν λόγω τεχνολογίας.

Σημειώνεται επίσης ότι η λειτουργία της Επιτροπής είναι αμισθί. Την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής αναλαμβάνει δίχως αμοιβή, η εταιρεία παροχής υπηρεσιών Accenture που διαθέτει υψηλό επίπεδο παροχής ψηφιακών υπηρεσιών και εξειδίκευσης στην ΤΝ.

Ειδικότερα, τα μέλη της Επιτροπής είναι:

Δασκαλάκης Κωνσταντίνος Καθηγητής της Επιστήμης των Υπολογιστών στο ΜΙΤ, ο οποίος και αναλαμβάνει επικεφαλής της Επιτροπής.

Δρακόπουλος Κίμωνας Επίκουρος Καθηγητής στην Επιστήμη των Δεδομένων και Λειτουργιών στο Πανεπιστήμιο της Ν. Καλιφόρνια

Καρκαλέτσης Ευάγγελος Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Κιντή Βασιλική (Βάσω) Καθηγήτρια Φιλοσοφίας της Επιστήμης και Αναλυτικής Φιλοσοφίας στο τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ

Παγουλάτος Γεώργιος Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ

Παναγοπούλου Φερενίκη Επίκουρη Καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας Δεδομένων και Βιοηθικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοηθικής, Τεχνοηθικής και Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου

Πήτας Ιωάννης Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής στο ΑΠΘ και Πρόεδρος της Διεθνούς Ακαδημίας Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Σελλής Τιμολέων (Τίμος) Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας «Αρχιμήδης» του Ερ. Κέντρου «Αθηνά»

Σταυρόπουλος Ανδρέας Αντιπρόερδος του Endeavor Greece - Εταίρος στην Threshold (πρώην DFJ) Ventures - Μέλος ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

Τασιούλας Ιωάννης (John) Καθηγητής Ηθικής και Νομικής Φιλοσοφίας στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστξμίου της Οξφόρδης

Τσέκερης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής & Τεχνοηθικής.



Κυρ. Μητσοτακης: Η κυβέρνηση θα ασχοληθεί ενεργά με τις προκλήσεις που αφορούν την Τεχνητή Νοημοσύνη

«Όπως είχα αναφέρει στις προγραμματικές δηλώσεις, η κυβέρνηση θα ασχοληθεί ενεργά με τις μεγάλες προκλήσεις που αφορούν στην Τεχνητή Νοημοσύνη και είναι ήδη παρούσες. Δεν αφορούν το μέλλον αλλά το παρόν», επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Και τονίζει: «Κράτος και πολίτες οφείλουμε να οργανώσουμε την υποδοχή της πριν η τεχνητή νοημοσύνη καταστεί καθημερινή πραγματικότητα ερήμην μας. Για τον σκοπό αυτό προχωράμε σήμερα στη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο γραφείο μου, με τη συμμετοχή διακεκριμένων επιστημόνων από διαφορετικά πεδία ενασχόλησης με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η Ελλάδα διαθέτει ικανούς ερευνητές σε όλα τα πεδία έρευνας που σχετίζονται με την εξέλιξη της μεγαλύτερης τεχνολογικής επανάστασης στην ιστορία της ανθρωπότητας και μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στον διεθνή διάλογο».

Κωνσταντίνος Δασκαλάκης: Θα εργαστούμε συντεταγμένα ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει μέλος των διεθνών πρωτοβουλιών για την ΤΝ

«Αποδέχτηκα την τιμητική πρόταση του πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη να αναλάβω επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη και να συνεργαστώ με μία εξαιρετική ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων που απαρτίζουν την Επιτροπή», επισημαίνει ο επικεφαλής της Επιτροπής, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.

«Έργο μας θα είναι να διατυπώσουμε προτάσεις πολιτικής που θα αναδεικνύουν τα οφέλη της Τεχνητής Νοημοσύνης για την Κοινωνία, την Οικονομία, την Επιστήμη και τον 'Ανθρωπο και παράλληλα θα εντοπίζουν τις προκλήσεις και θα αντιμετωπίζουν τους πιθανούς κινδύνους.

Επίσης, θα εργαστούμε συντεταγμένα, ώστε η Ελλάδα να αποτελέσει μέλος των διεθνών πρωτοβουλιών για την Τεχνητή Νοημοσύνη που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των Διεθνών Οργανισμών που η χώρα μας συμμετέχει και να καταστεί συμμέτοχος του παγκόσμιου διαλόγου για την εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η παρουσία Ελλήνων ερευνητών και επιστημόνων υψηλού επιπέδου εντός και εκτός Ελλάδος συνιστά μία σημαντική παρακαταθήκη που θα μας βοηθήσει στο ενδιαφέρον έργο που έχουμε μπροστά μας», καταλήγει.

