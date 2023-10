Πολιτική

Μητσοτάκης από Κάιρο: Καμία στρατιωτική παρέμβαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση

Η συλλογική τιμωρία απαγορεύεται από τους νόμους που διέπουν τους πολέμους, τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Στην παρέμβασή του στις εργασίες της Συνόδου του Καΐρου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε αρχικά τον Αιγύπτιο πρόεδρο αλ-Σίσι, για τη φιλοξενία αυτής της διεθνούς συνόδου και μίλησε για ιδιαιτέρως σοβαρή κατάσταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Επεσήμανε την ορθότητα της πρωτοβουλίας σύγκλησης της Συνόδου και «σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, βρίσκομαι εδώ σήμερα ως πραγματικός φίλος και ως γείτονας. Το μήνυμα κλειδί που πρέπει να στείλουμε σήμερα είναι ότι όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις μορφές της και θρηνούμε την απώλεια ζωών και το κακό που πλήττει αθώους πολίτες, από τις βιαιότητες στο Ισραήλ και τη Γάζα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

Υπάρχουν αθώα θύματα και από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν πολίτες που κρατούνται όμηροι και δεν μπορεί να υπάρξουν ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι την απελευθέρωσή τους», τόνισε.

Αναφέρθηκε στους πολίτες που σκοτώθηκαν ή και βασανίστηκαν βάναυσα, που έπεσαν θύματα δολοφονικών επιθέσεων μέσα στα σπίτια τους στο Ισραήλ, ή έχασαν τη ζωή τους μέσα στο νοσοκομείο Αλαχλί της Γάζας.

Υπογράμμισε ότι η θέση της Ελλάδας ήταν ξεκάθαρη από την αρχή σχετικά με το ότι το Ισραήλ έχει το δικαίωμα της αυτοάμυνας σε συμφωνία όμως με το διεθνές και ανθρωπιστικό δίκαιο.

Τόνισε στο σημείο αυτό ότι η συλλογική τιμωρία απαγορεύεται από τους νόμους που διέπουν τους πολέμους. Και η νομοθεσία αυτή είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να διασφαλίζει τα όρια της βλάβης που μπορούμε να επιφέρουμε σε άλλους ανθρώπους ακόμη κι όταν ένας πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ακόμη ότι η Χαμάς είναι μία τρομοκρατική οργάνωση που προκαλεί απώλειες και πόνο τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστινίους και δεν ταυτίζεται με τον παλαιστινιακό λαό κι αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να συγχέουμε. «Ο παλαιστινιακός λαός δεν αξίζει κάτι τέτοιο. Ο πρόεδρος Αμπάς που εκπροσωπεί την παλαιστινιακή Αρχή έχει ταχθεί γενναία εναντίον της βίας από την αρχή της κρίσης», πρόσθεσε.

Είπε ότι υπάρχει ο κίνδυνος σοβαρής κλιμάκωσης με ευρείες συνέπειες. Η Αίγυπτος και η Ιορδανία ανησυχούν επίσης για βίαιο εκτοπισμό των κατοίκων της Γάζας και η χώρα μας στέκεται αλληλέγγυα, αναγνωρίζοντας ότι η διεύρυνση της σύγκρουσης θα είχε σοβαρές συνέπειες για το μέλλον της περιοχής ενώ δεν πρέπει να υποτιμούμε το κόστος σε ανθρώπινες ζωές.

«Η πρώτη μας σκέψη αυτές τις μέρες πρέπει να βρίσκεται στα θύματα και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι επιθέσεις έχουν επιφέρει πόνο και τραύματα σε Ισραηλινούς αλλά και Παλαιστινίους», τόνισε ο πρωθυπουργός επαναλαμβάνοντας ότι πρέπει να απελευθερωθούν οι όμηροι και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους και ο Ερυθρός Σταυρό να αποκτήσει πρόσβαση και άμεσα να προωθηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας», πρόσθεσε αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες του γγ του ΟΗΕ και καλωσορίζοντας το άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου από την Αίγυπτο προς τη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε πως εναρμονίζονται οι προσπάθειες της χώρας μας με τους Ευρωπαίους εταίρους της στο πλαίσιο της ΕΕ, πως είμαστε έτοιμοι να συνεισφέρουμε στις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, ελπίζουμε ως γειτονική χώρα ότι η αποκλιμάκωση μπορεί να επιτευχθεί και να παρασχεθεί σε όλους τους πολίτες ανθρωπιστική βοήθεια.

«Το μέλλον που θέλουμε για αυτή την περιοχή, το μέλλον μιας βιώσιμης ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας ειρηνευτικής διαδικασίας επί της βάσης των δύο κρατών. Κι ένα πράγμα πρέπει να είναι ξεκάθαρο σε όλους μας πως καμία στρατιωτική παρέμβαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση», είπε κλείνοντας ο πρωθυπουργός.

