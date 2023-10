Οικονομία

Μαρινάκης: Κατάκτηση η επενδυτική βαθμίδα από την S&P

Η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο.

Αναλυτικά, κατά την εισαγωγική τοποθέτησή του στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε:

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφθασε νωρίτερα σήμερα στο Ισραήλ, όπου συναντήθηκε στην Ιερουσαλήμ με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νεντανιάχου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οδύνη του για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Επανέλαβε την ανάγκη προστασίας των αμάχων, της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς και της αποφυγής μιας ανθρωπιστικής κρίσης.

Ο Πρωθυπουργός θα επιστρέψει στην Αθήνα το απόγευμα.

Το περασμένο Σάββατο ο Πρωθυπουργός μετέβη στην Αίγυπτο στο πλαίσιο των εργασιών της «Συνόδου Κορυφής του Καΐρου για την Ειρήνη». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του τόνισε πως «Tο βασικό μήνυμα που θα πρέπει να προκύψει από τη σημερινή ημέρα θα πρέπει να είναι ότι όλοι καταδικάζουμε την τρομοκρατία σε όλες τις εκφάνσεις της και εκφράζουμε τη λύπη μας για τις απώλειες ζωών και τις καταστροφές που προκλήθηκαν σε αθώους πολίτες από τη βία στο Ισραήλ και στη Γάζα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου».

Επανέλαβε, για μια ακόμα φορά, την σαφή θέση της χώρας μας ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το Διεθνές και Ανθρωπιστικό Δίκαιο και τόνισε: «πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στην κρίση μας: η Χαμάς είναι μία τρομοκρατική οργάνωση που προκαλεί ανείπωτη οδύνη, τόσο στους Ισραηλινούς, όσο και στους Παλαιστίνιους. Θα πρέπει να λογοδοτήσει. Η Χαμάς δεν είναι ο παλαιστινιακός λαός και δεν πρέπει να τους συγχέουμε. Ο παλαιστινιακός λαός δεν το αξίζει αυτό».

Κρίσιμο είναι να σταθούμε στην δήλωση του Πρωθυπουργού με την οποία επισήμανε ότι «το μέλλον που θέλουμε για την περιοχή αυτή, ένα μέλλον βιώσιμης ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας, μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επανέναρξη της Ειρηνευτικής Διαδικασίας στη βάση λύσης δύο κρατών. Και αν ένα πράγμα πρέπει να είναι σαφές σε όλους μας, είναι ότι καμία στρατιωτική επέμβαση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια βιώσιμη πολιτική λύση».

Την Παρασκευή ο οίκος Standard's & Poor's επιβεβαίωσε την διεθνή εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία δίνοντάς της την επενδυτική βαθμίδα. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί κατάκτηση για την ελληνική οικονομία η οποία πηγαίνει μπροστά παρά το ευρύτερο περιβάλλον αλλεπάλληλων, παγκόσμιων κρίσεων.

Η S&P είναι ο τέταρτος κατά σειρά οίκος αξιολόγησης και ο δεύτερος αναγνωρισμένος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αποδίδει τους τελευταίους μήνες επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα μετά από 13 χρόνια. Η έκθεσή της είναι ιδιαίτερα θετική και αποτελεί, όπως δήλωσε και ο Πρωθυπουργός, «την επίσημη σφραγίδα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας».

Η ανάκαμψη από την κρίση χρέους και στη συνέχεια από την πανδημία COVID-19 ενίσχυσε την αύξηση των επενδύσεων και την εμπιστοσύνη στην οικονομία. Όπως τόνισε στην ανακοίνωσή του και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, η σημαντική δημοσιονομική εξυγίανση που έχει επιτευχθεί, έχει σαν αποτέλεσμα, η ελληνική κυβέρνηση να υπερκαλύπτει τους δημοσιονομικούς στόχους που θέτει.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας είναι ένας εθνικός στόχος που πετύχαμε χάρη στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις και την συνετή, ολοκληρωμένη δημοσιονομική πολιτική της Κυβέρνησης. Αλλά δεν αφορά μόνο την Κυβέρνηση.

Η επενδυτική βαθμίδα σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το Δημόσιο και δανεισμός με μικρότερα επιτόκια, για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Η διαρκώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, μεταφράζεται σε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας και, κατά συνέπεια, στην ακόμα μεγαλύτερη αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των πολιτών όπως ήδη συμβαίνει εξ' αιτίας των παρεμβάσεων της Κυβέρνησης.

Τα θετικά νέα της οικονομίας συνεχίζονται με την UniCredit να επενδύει στην AlphaBank. Μια μεγάλη ευρωπαϊκή τράπεζα που -μετά από 17 χρόνια- επενδύει στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και αποδεικνύει ότι τόσο ο ελληνικός τραπεζικός τομέας όσο και η ελληνική οικονομία έχουν εισέλθει σε μια πορεία προοπτικής και ανόδου.

Συνεχίζονται οι καταβολές πρώτης αρωγής στους πληγέντες από τα πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Την περασμένη Παρασκευή καταβλήθηκαν 5,85 εκατ. ευρώ προς 2.450 δικαιούχους, με αποτέλεσμα την εβδομάδα που πέρασε να έχουν καταβληθεί 8,17 εκατ. ευρώ σε 3.211 συμπολίτες μας.

Συνολικά, λοιπόν, σε χρονικό διάστημα μικρότερο του 1,5 μήνα έχει καταβληθεί πρώτη αρωγή ύψους 72,6 εκατ. ευρώ σε 17.113 πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη, νοικοκυριά, επιχειρηματίες, κτηνοτρόφους και αγρότες.

Μάλιστα, πρέπει να σημειωθεί, ότι μέσα στις τελευταίες δύο εβδομάδες που είναι ανοικτή η πλατφόρμα της πρώτης αρωγής για τους αγρότες, έχει ήδη καταβληθεί πρώτη αρωγή, σε 3.853 αγρότες, συνολικού ύψους 7,7 εκατ. ευρώ.

Την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις Βρυξέλλες όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου».

