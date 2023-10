Πολιτική

Μητσοτάκης: Η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο δημόσιας πολιτικής σε πολλούς τομείς

Ο πρωθυπουργός προήδρευσε στην πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Μέγαρο Μαξίμου

Στην πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη προήδρευσε σήμερα Τετάρτη το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε μία προκαταρκτική συζήτηση για τους στόχους της Επιτροπής και τους άξονες στους οποίους θα κινηθεί το έργο της, με έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές προς όφελος των πολιτών, μεταξύ άλλων για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών υγείας και την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, σε τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία του κράτους και τη διαχείριση κρίσεων, όπως οι φυσικές καταστροφές, αλλά και στις προσαρμογές που απαιτούνται στην παιδεία, ώστε τα παιδιά να αποκτούν από νεαρή ηλικία κατάρτιση στο νέο γνωστικό αντικείμενο.

«Ο σκοπός της Επιτροπής είναι να μάς βοηθήσει πολύ πρακτικά στον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο δημόσιας πολιτικής σε διάφορους τομείς πολιτικής, τους οποίους στη συνέχεια μπορούμε να προσδιορίσουμε. Να αναφέρω ενδεικτικά την υγεία ή τον τρόπο με τον οποίον πολεμάμε την φοροδιαφυγή. Η τεχνητή νοημοσύνη και Ένοπλες Δυνάμεις, μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον μετασχηματισμό της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας μας. Η τεχνητή νοημοσύνη και Πολιτική Προστασία. Σήμερα που μιλάμε κάναμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο πιλοτικό πείραμα στην Πεντέλη για τον τρόπο με τον οποίον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μας βοηθούν στο να εντοπίζουμε γρήγορα εστίες πυρκαγιών», σημείωσε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση ο Πρωθυπουργός.

«Όπως πολύ σωστά είπατε, κ. Πρωθυπουργέ, είναι σημαντικό εδώ να σκεφτούμε πρώτα απ’ όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που πράγματι είναι η καταπληκτική επιστημονική κοινότητα τόσο μέσα όσο και έξω από την Ελλάδα. Αυτή την κοινότητα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για να κάνουμε αυτό το άλμα το οποίο πρέπει να γίνει. Προφανώς η ιστορία της Ελλάδας έχει τόσο συμβολική όσο και ουσιαστική σημασία. Και το άλλο που πρέπει να σκεφτούμε, στα πλεονεκτήματα αυτά τα ιδιαίτερα της χώρας μας, είναι και σε ποιους τομείς έχουμε ιδιαίτερη γνώση ή παρουσιάζονται ιδιαίτερες ευκαιρίες και μπορεί κάπως να είναι καταλύτης αυτή η γνώση για την προσαρμογή αυτή», σημείωσε από την πλευρά του ο επικεφαλής της Επιτροπής, Κωνσταντίνος Δασκαλάκης.

Ολόκληρη η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού

Όπως θυμάστε είχα δεσμευτεί για τη σύσταση αυτής της Επιτροπής από τις Προγραμματικές Δηλώσεις της κυβέρνησης στις αρχές Ιουλίου αυτού του έτους. Και νομίζω ότι το σκεπτικό είναι πολύ σαφές: η τεχνητή νοημοσύνη είναι ήδη εδώ, είναι μία πρόκληση που ή θα την αντιμετωπίσουμε και θα φροντίσουμε να την αξιοποιήσουμε προς όφελος της χώρας μας η απλά θα μας προσπεράσουν οι εξελίξεις.

Πιστεύω ότι ο σκοπός της Επιτροπής είναι να μας βοηθήσει πολύ πρακτικά στον τρόπο με τον οποίον η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα εργαλείο δημόσιας πολιτικής σε διάφορους τομείς πολιτικής, τους οποίους στη συνέχεια μπορούμε να προσδιορίσουμε. Να αναφέρω ενδεικτικά την υγεία ή τον τρόπο με τον οποίον πολεμάμε την φοροδιαφυγή. Η τεχνητή νοημοσύνη και Ένοπλες Δυνάμεις, μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τον μετασχηματισμό της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας μας. Η τεχνητή νοημοσύνη και Πολιτική Προστασία, σήμερα που μιλάμε κάναμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρώτο πιλοτικό πείραμα στην Πεντέλη για τον τρόπο με τον οποίον εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να μας βοηθούν στο να εντοπίζουμε γρήγορα εστίες πυρκαγιών.

Προφανώς τα παραδείγματα είναι πολλά, αλλά για μένα θα είχε μία αξία, και σε συνεννόηση με τη Γραμματεία της Κυβέρνησης, να εστιαστούμε σε κάποιους τομείς πολιτικής που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα, για να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτά τα νέα εργαλεία, χρησιμοποιώντας και κάποιους σημαντικούς πόρους που έχουμε ήδη από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Έχουμε 12 έργα τα οποία είναι ήδη ενταγμένα στο Ταμείο Ανάκαμψης που έχουν κάποια διάσταση που έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη και είναι έργα πολύ πρακτικής εφαρμογής που βοηθούν την άσκηση δημόσιας πολιτικής. Το δεύτερο πεδίο το οποίο νομίζω έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, είναι το ρυθμιστικό πεδίο και ο τρόπος με τον οποίον η χώρα μας θα τοποθετηθεί και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτήν την συζήτηση η οποία έχει ήδη ξεκινήσει για τα ζητήματα του ΑΙ Act για το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποια ξεκάθαρη θέση και θα ήταν καλό να την συνδιαμορφώσουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα.

Το τρίτο έχει να κάνει με τομείς όπου η χώρα μας ενδεχομένως μπορεί να έχει ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Πού μπορούμε, δηλαδή, σε αυτό το μεγάλο οικοσύστημα δραστηριοτήτων να ξεχωρίσουμε και να γίνουμε πρωταγωνιστές. Και εκεί πιστεύω ότι έχουμε μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα, παραδείγματος χάρη μια πολύ μεγάλη υπερεκπροσώπηση στο επιστημονικό δυναμικό που ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Έχουμε ήδη ένα εκκολαπτόμενο οικοσύστημα εταιρειών στη χώρα μας που φαίνεται να έχει μία σημαντική δυναμική και έχουμε, θα έλεγα, και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα το οποίο απορρέει από την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τη γλώσσα μας και τον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορούμε να παίξουμε σε ζητήματα όπως η ηθική διάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, για λόγους που νομίζω ότι είναι απολύτως προφανείς.

Άρα, θα είχε μία αξία για εμένα να κινηθούμε σε αυτά τα δύο πεδία policy verticals που η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας βοηθήσει, τομείς που η χώρα μας μπορεί πραγματικά να ξεχωρίσει. Και νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα εδώ να αξιοποιήσουμε και τη σημαντική δουλειά η οποία γίνεται σε επίπεδο ΟΟΣΑ. Θα μας πει στη συνέχεια ο Τζώρτζης (Παγουλάτος) λίγα πράγματα για το τι γίνεται στον Οργανισμό γύρω από τα ζητήματα αυτά. Και θα έχουμε βέβαια και την τεχνική βοήθεια της Accenture.

Τέλος, να επισημάνω ότι έχουμε όπως γνωρίζετε φτιάξει μία Γραμματεία Foresight υπό τον Γιάννη Μαστρογεωργίου, ο οποίος θα έχει από πλευράς Γραφείου Πρωθυπουργού και τον κεντρικό συντονισμό του τρόπου λειτουργίας αυτής της Επιτροπής. Νομίζω ότι είναι μία πολύ χρήσιμη δομή, η οποία μπορεί με μεγάλη άνεση να συντονίσει και τη δική σας δουλειά.

Από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι θα προκύψουν πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα μέσα από την ίδια τη δουλειά της Επιτροπής, γι’ αυτό και δεν έχουμε θέσει κανένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε και σε πρώτη φάση έχουμε προσδιορίσει συγκεκριμένα παραδοτέα, πέραν αυτών των πρώτων σκέψεων τις οποίες μοιράστηκα μαζί σας. Νομίζω ότι θα προκύψουν και άλλα καθώς θα συζητούμε. Για εμένα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι καθ’ όλα συναρπαστικό και θα ήθελα πραγματικά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωσης να μπορέσουμε να παίξουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά για να μπορούμε να το κάνουμε αυτό, θα χρειαστώ τη δική σας τη βοήθεια.

Ο επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής, καθηγητής Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, ανέφερε: «Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ’ όλα να πω ότι είναι τιμή μου που βρίσκομαι στην Επιτροπή και είναι τιμή μου που μου αναθέσατε, κ. Πρωθυπουργέ, την εμπιστοσύνη να ηγηθώ της Επιτροπής. Τιμή μου να είμαι στην Επιτροπή με όλους εσάς.

Έχω κάποιες σύντομες παρατηρήσεις. Δεν έχω πολλά να πω, νομίζω το έργο της Επιτροπής είναι μπροστά μας. Προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει σημειώσει ραγδαία πρόοδο τα τελευταία 10 με 15 χρόνια. Έχει δώσει τεχνολογίες οι οποίες έχουν ήδη ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας και αυτό που διαφαίνεται είναι ότι τα εργαλεία που δημιουργούνται θα αρχίσουν να παίζουν ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο σε όλες τις πτυχές της ζωής μας.

Νομίζω για όλα τα κράτη αλλά και για την Ελλάδα είναι υπαρξιακής σημασίας να σκεφτούμε με υπευθυνότητα τι ρόλο θέλουμε να παίξουμε ως χώρα σε αυτές τις εξελίξεις, σε αυτό το γίγνεσθαι. Να σκεφτούμε με σοβαρότητα ποια στοιχήματα θέλουμε να βάλουμε, που να επενδύσουμε ως έθνος στον τομέα αυτόν. Και επίσης να σκεφτούμε και ποιες είναι οι ευκαιρίες και οι προβληματισμοί που θα προκύψουν από αυτές τις εφαρμογές.

Όπως πολύ σωστά είπατε, κ. Πρωθυπουργέ, είναι σημαντικό εδώ να σκεφτούμε πρώτα απ’ όλα τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, που πράγματι είναι η καταπληκτική επιστημονική κοινότητα τόσο μέσα όσο και έξω από την Ελλάδα. Αυτή την κοινότητα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε για να κάνουμε αυτό το άλμα το οποίο πρέπει να γίνει.

Προφανώς η ιστορία της Ελλάδας έχει τόσο συμβολική όσο και ουσιαστική σημασία. Και το άλλο που πρέπει να σκεφτούμε, στα πλεονεκτήματα αυτά τα ιδιαίτερα της χώρας μας, είναι και σε ποιους τομείς έχουμε ιδιαίτερη γνώση ή παρουσιάζονται ιδιαίτερες ευκαιρίες και μπορεί κάπως να είναι καταλύτης αυτή η γνώση για την προσαρμογή αυτή».

Στη συνάντηση συμμετείχαν οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Γιάννης Μαστρογεωργίου, ο Συντονιστής Έργου της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού Μάριος Δαφνομίλης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Accenture Ελλάδας Κυριάκος Σαμπατακάκης και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής Τεχνητής Νοημοσύνης Κωνσταντίνος Δασκαλάκης, Κίμων Δρακόπουλος, Ευάγγελος Καρκαλέτσης, Βασιλική Κιντή, Γεώργιος Παγουλάτος, Φερενίκη Παναγοπούλου, Ιωάννης Πήτας, Τιμολέων Σελλής, Ανδρέας Σταυρόπουλος, Ιωάννης Τασιούλας και Χαράλαμπος Τσέκερης.

