Ισραήλ - Γάζα: Οικογένεια δημοσιογράφου ξεκληρίστηκε σε βομβαρδισμό

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας έχασε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Ξεκληρίστηκε η οικογένεια ανταποκριτή του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας από σημερινό ισραηλινό βομβαρδισμό που, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους, μετέδωσε απόψε το αραβόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο 53χρονος Ουαέλ αλ Νταχντού έχασε την σύζυγο και τα δύο παιδιά του (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) από τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό Νουσεϊράτ (κεντρικά). Το Al Jazeera μετέδωσε βίντεο από τη στιγμή που ο πολύπειρος δημοσιογράφος αντικρίζει τα άψυχα κορμιά της συζύγου και των παιδιών του, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούν να του δώσουν κουράγιο.

Aljazeera' s brave veteran journalist Wael Dahdouh's wife, son and daughter were killed in an Israeli airstrike which targeted a shelter house they had fled to. Wael received the news while on air covering the nonstop Israeli strikes on Gaza! pic.twitter.com/G2Z8UreboU