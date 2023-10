Life

Μαίρη Χρονοπούλου: Διάρρηξη στο σπίτι της στην Παιανία

Συναγερμός σήμανε στο σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου στην Παιανία, 20 μέρες μετά τον θάνατο της σπουδαίας ηθοποιού. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός τα ξημερώματα της Πέμπτης 26 Οκτωβρίου στο σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου στην Παιανία, εκεί όπου έφτασαν άμεσα άνδρες της αστυνομίας προκειμένου να διαπιστώσουν αν πρόκειται για διάρρηξη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού», στο οποίο κι άφησε το σπίτι η ηθοποιός μετά τον θάνατό της, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαίωσε το περιστατικό, σημειώνοντας ότι αστυνομικοί που ήταν σε βραδινή περιπολία μετέβησαν στο σημείο άμεσα, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μην γίνουν περισσότερες φθορές στο σπίτι και την περιουσία της ηθοποιού.

Οι πόρτες του σπιτιού είχαν παραβιαστεί, ενώ ο συναγερμός είχε αφαιρεθεί βίαια κι είχε τοποθετηθεί μέσα σε έναν κουβά με νερό.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»:

«Ξημερώματα Τρίτης 24 Οκτωβρίου, το "Χαμόγελο του Παιδιού" ειδοποιήθηκε για εισβολή από την ενεργοποίηση του συναγερμού, που είναι τοποθετημένος στο σπίτι, πως στο σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου στην περιοχή της Παιανίας, πραγματοποιήθηκε διάρρηξη από αγνώστους.

Στην περιοχή αλλά και γύρω από το σπίτι, πραγματοποιούνταν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται, συχνές περιπολίες από τη γνωστή εταιρεία security, και μόλις έγινε η εισβολή ενημερώθηκαν άμεσα οι Αστυνομικές Αρχές αλλά και "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Η παρέμβαση των Αστυνομικών αρχών έγινε ταχύτατα, καθώς κατέφθασαν στο σπίτι σε χρονικό διάστημα 8 λεπτών από την ενημέρωσή τους, γεγονός που διασφάλισε να μην γίνουν περισσότερες φθορές στο σπίτι αλλά και την περιουσία της εκλιπούσης, Μαίρης Χρονοπούλου. Οι πόρτες είχαν παραβιαστεί και υπήρχαν διακριτά σημάδια της διάρρηξης, καθώς ο χώρος ήταν αναστατωμένος, και υπήρχαν αντικείμενα άτακτα ριγμένα στον χώρο.

Ο συναγερμός είχε αφαιρεθεί βίαια και είχε τοποθετηθεί σε ένα κουβά με νερό, προκαλώντας του βραχυκύκλωμα. Το "Χαμόγελο του Παιδιού" υπέβαλλε άμεσα, έγκληση κατά παντός υπευθύνου για κλοπή και φθορά ξένης ιδιοκτησίας για ποινικά κολάσιμες πράξεις. Έκτοτε, οι Αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές διερευνούν το συγκεκριμένο περιστατικό».

