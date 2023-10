Πολιτική

Μητσοτάκης σε Αμπάς: Η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε τη θέση της Ελλάδας όσον αφορά τον Παλαιστινιακό λαό και τη Χαμάς.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Mahmoud Abbas, είχε ο πρωθυπουργός,Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της οποίας εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη σταθερής ροής ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, ενώ επανέλαβε το μήνυμα που απηύθυνε και στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Κάιρο για την καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε, εξάλλου, την ευκαιρία να υπογραμμίσει εκ νέου τη θέση της Ελλάδας ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση και ότι δεν εκπροσωπεί τον Παλαιστινιακό λαό.

Κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο κ.Μητσοτάκης επεσήμανε ότι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού είναι η Παλαιστινιακή Αρχή και τόνισε τη διαχρονική στήριξη της Ελλάδας στη λύση δύο κρατών.

Επανέλαβε, τέλος, ότι μόνο μια πολιτική λύση σε αυτή τη βάση μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους και τη σταθερότητα στην περιοχή.

